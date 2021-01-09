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На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ

09 января 2021, 09:45  •  102 • Украина

СБУ начала расследование ввоза в Украину ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору в нарушение установленных правил приобрела, перевозила, хранила и отпускала ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer», — говорится в сообщении.

Следователи проверяют обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных людей как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований 6 января 2021 года.

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