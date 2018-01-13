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На Украину не пустили полторы тысячи иностранцев из-за посещения Крыма

13 января 2018, 19:39  •  175 • В России

Кто-то хвастается рекордным урожаем с полей, а кто-то числом «забракованных» туристов. Так пограничники незалежной с гордостью отчитались о полутра тысячах иностранных гостей, которые пытались въехать на Украину. Всем им дали от ворот поворот из-за посещения Крыма.

- В течение 2017 года составлено почти 2,3 тысячи административных протоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1,5 тысячи решений о запрете въезда на Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе более сотни артистов и деятелей культуры, - говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Вот тебе раз! Нашли повод для гордости. А украинские соцсети уже пускают слюну от радости, мол, так этим москалям и надо.

- Такая самоизоляция Украины - это ее цель, чтобы граждане не получали информации о жизни в Крыму, - рассказал «КП» политолог Александр Асафов. – Внутри самой Украины распускают россказни, что в Крыму люди сидят без воды и еды, что там пустые пляжи, а везде ходят злые российские военные с автоматами. Конечно, это не так. И реальная жизнь на полуострове не вяжется с теми пропагандистскими штампами, которые передают украинские журналисты. Киев делает все, чтобы граждане не ехали на отдых в Крым. Даже на границе висят огромные плакаты, призывающие украинцев одуматься. А вот с иностранцами, которых после посещения Крыма не пустили в незалежную, все проще. Это мелкая месть им от Украины. Еще для Киева сам факт посещения Крыма – хороший способ не пускать человека в страну. Ну, с артистами именно так и происходит. Не понравился человек, "неправильные" у него взгляды - проверили его перемещения и отказали во въезде без объяснения причин.

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