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На Украину не пустили двух сотрудников российских СМИ
26 мая 2018, 18:09 • 34 • Украина
Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну двух сотрудников российских СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
© dpsu.gov.ua
«Сегодня было отказано в пропуске двум гражданам Российской Федерации, которые оказались представителями СМИ. Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси», — говорится в сообщении.
Как отмечается, одного из них не пустили из-за «незаконного посещения» Крыма и запрета на въезд сроком на три года.
Другой россиянин целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе контроля пограничники установили его принадлежность к телеканалу «Россия». В связи с неподтверждением цели прибытия на Украину мужчину отправили обратно, добавили в ведомстве.
26 мая в 21:45 мск в Киеве пройдёт финальный матч ЛЧ. Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, за кого будет болеть.
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