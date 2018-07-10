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На Украину не пустили британского журналиста Джона Уоррена
10 июля 2018, 17:24 • 65 • Украина
Погранслужба Украины не пустила в страну британского журналиста Джона Уоррена Грэма Бродерипа, ведущего телепередачу «Поедем, поедим» на российском телеканале НТВ. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
@johnwarrenkulinar Facebook
«При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированную территорию Крыма», — написал он в Facebook.
По словам Слободяна, в ходе беседы журналист подтвердил, что посещал полуостров в сентябре — октябре 2015 года.
Как отметил глава погранслужбы, «в пределах полномочий на основании обнаруженной информации» Джона Уоррена не пустили на Украину, а также запретили ему въезд в страну сроком на три года.
В конце июня на Украину не пустили российского журналиста Евгения Примакова и корреспондента телеканала RT Полу Слиер.
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