На Украину массово переезжают запрещенные в ЕС меховые фермы - зоозащитники

Запрещенные в ЕС меховые фермы переносят на Украину, сообщают зоозащитники. В Незалежной вопрос пушных ферм, в отличие от Европы, никак не регулируется.

Европейские бизнесмены переносят на Украину запрещённые в Евросоюзе меховые фермы. Об этом сообщил глава зоозащитной организации «Единая планета» Антон Вакуленко.

Он поясняет, что на территории ЕС выращивать пушных животных, чтобы сдирать с них шкуры и делать меховые изделия, строго запрещено. Однако на Украине этот вопрос никак не регулируется. Поэтому европейские бизнесмены спешат перенести свой бизнес на территорию Незалежной.

«Сейчас планируется строительство трех ферм, которое в разы увеличит поголовье пушных животных. Пока мы говорим и подаем петиции, бизнес работает очень живо», - цитирует УНИАН слова зоозащитника.

Вакуленко отмечает, что закрыть уже существующие пушные фермы гораздо сложнее, чем остановить строительство новых.