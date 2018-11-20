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На Украину массово переезжают запрещенные в ЕС меховые фермы - зоозащитники

20 ноября 2018, 01:09  •  48 • Политика
Запрещенные в ЕС меховые фермы переносят на Украину, сообщают зоозащитники. В Незалежной вопрос пушных ферм, в отличие от Европы, никак не регулируется.
Европейские бизнесмены переносят на Украину запрещённые в Евросоюзе меховые фермы. Об этом сообщил глава зоозащитной организации «Единая планета» Антон Вакуленко.
Он поясняет, что на территории ЕС выращивать пушных животных, чтобы сдирать с них шкуры и делать меховые изделия, строго запрещено. Однако на Украине этот вопрос никак не регулируется. Поэтому европейские бизнесмены спешат перенести свой бизнес на территорию Незалежной.
«Сейчас планируется строительство трех ферм, которое в разы увеличит поголовье пушных животных. Пока мы говорим и подаем петиции, бизнес работает очень живо», - цитирует УНИАН слова зоозащитника.
Вакуленко отмечает, что закрыть уже существующие пушные фермы гораздо сложнее, чем остановить строительство новых.

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