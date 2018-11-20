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На Украину массово переезжают запрещенные в ЕС меховые фермы - зоозащитники
20 ноября 2018, 01:09 • 48 • Политика
Запрещенные в ЕС меховые фермы переносят на Украину, сообщают зоозащитники. В Незалежной вопрос пушных ферм, в отличие от Европы, никак не регулируется.
Европейские бизнесмены переносят на Украину запрещённые в Евросоюзе меховые фермы. Об этом сообщил глава зоозащитной организации «Единая планета» Антон Вакуленко.
Он поясняет, что на территории ЕС выращивать пушных животных, чтобы сдирать с них шкуры и делать меховые изделия, строго запрещено. Однако на Украине этот вопрос никак не регулируется. Поэтому европейские бизнесмены спешат перенести свой бизнес на территорию Незалежной.
Вакуленко отмечает, что закрыть уже существующие пушные фермы гораздо сложнее, чем остановить строительство новых.
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