«На Украину его пока не будут отправлять»: чешский суд арестовал задержанного по запросу Киева россиянина

Городской суд Праги арестовал на две недели россиянина Александра Франчетти. Его задержали накануне в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей. Сообщалось, что на Украине его обвиняют в создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований. По словам матери, адвокат Франчетти обжаловал решение об аресте, через две недели апелляцию рассмотрит Верховный суд. Родственники россиянина отмечают, что Александр болен и нуждается в лечении.

Городской суд в Праге вынес решение о заключении под стражу россиянина Александра Франчетти, задержанного в аэропорту столицы Чехии по запросу Украины. Об этом RT сообщила мать россиянина Бэла Джалаева.

По словам женщины, ей позвонили представители посольства и сказали, что сын по меньшей мере две недели будет находиться в тюрьме. Как объясняет Джалаева, адвокат обжаловал решение об аресте, апелляцию рассмотрит Верховный суд.

«На Украину его пока не будут отправлять. Через две недели решат — оставить его на воле, в тюрьме в Чехии или отправить на Украину», — рассказала RT Джалаева.

До рассмотрения апелляции, по данным СМИ, россиянин будет находиться в пражской тюрьме Панкрац.

Обвинили в терроризме

Ранее RT рассказывал о задержании 12 сентября в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Мужчина вместе с дочерью Диа Франчетти направлялся в Москву.

По словам девушки, её отца задержали по «обвинению в терроризме на Украине». По данным СМИ, Франчетти инкриминируется создание не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований (ст. 260 УК Украины) из-за участия в организациях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер».

Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международным правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ, считает, что задержание Франчети связано с его активным участием в событиях 2014 года по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

В беседе с RT Молохов отмечал, что ордер на арест Франчетти был подготовлен ещё в 2019 году.

Серб Деян Берич, приехавший в ДНР добровольцем, рассказал RT, что, уезжая в Чехию, Франчетти знал об ордере, но почему-то не поменял свои планы.

«Он в России жил. Уехал в Чехию к дочке. До этого ездил два-три раза в год. Я старался до него достучаться, потому что люди на Украине получали реальные сроки, но он всё равно ездил», — говорит Берич.

Участник «крымской весны»

По данным RT, Александр Франчетти родился и вырос в Воронеже. В Чехию он переехал в конце 1990-х — работал тренером-консультантом в сборной страны по тхэквондо. Также, как выяснил RT, Александр тренировал детей в русской школе при посольстве РФ.

С 2011 по 2013 годы Франчетти работал фитнес-тренером в одном из пражских спортклубов. Но связи с Россией он не терял и довольно часто бывал в Воронеже.

Незадолго до присоединения Крыма Франчетти переехал на полуостров. Был активным участником «крымской весны», является соучредителем региональной военно-патриотической общественной организации «Севастопольская оборона».

При этом, как отмечал в беседе с RT военно-политический эксперт Ян Гагин, Александр никогда не держал в руках оружия.

«Я знаю, чем он занимался в 2014 году во время «крымской весны». Оружия в руках он не держал. Военным преступником этого человека назвать нельзя, потому что состава преступления, инкриминируемого ему, просто нет», — пояснил эксперт.

В свою очередь, писатель Захар Прилепин в беседе с RT высказал мнение, что, если участники «крымской весны» хотят оставаться на свободе, им не следует ездить в Чехию.

«Чехи, к сожалению, находятся в авангарде русофобской работы. У нас в батальоне было несколько ребят из Чехии. Одному из них уже вменили в вину участие в событиях «русской весны» и приговорили к 20 годам. Но, к счастью, он решил не возвращаться в Чехию и поэтому остался на свободе. А всех, до кого они могут дотянуться, они самым жесточайшим образом преследуют, — сказал Прилепин. — Я хочу подчеркнуть, что люди, которые участвовали в военных действиях на стороне так называемой АТО, из Чехии, из Польши и из других стран, — их никто не преследует. То есть совершенно очевидные двойные стандарты».

Нуждается в лечении

Родственники и близкие знакомые Александра рассказали RT, что он нуждается в лечении. По словам девушки Франчетти Светланы, у него имеется серьёзное аутоиммунное заболевание — ревматоидный артрит.

Кроме того, как сообщил RT источник в больнице №1 города Севастополя, в июле Франчетти перенёс срочную операцию из-за острого пиелонефрита, осложнённого острой почечной недостаточностью.

По словам Светланы, Франчетти нужно наблюдение врача, а не тюрьма.

Адвокат Денис Кашицын считает, что теоретически Франчетти может избежать экстрадиции на Украину.

«В законе чётко прописаны аргументы, по которым выдача лица невозможна, — будут нарушаться обязательства Конвенции по правам человека. Мы знаем, что в стране, которая запрашивает, не всё так здорово с соблюдением прав человека. Это может являться основанием для того, чтобы суд принял решение о невозможности экстрадиции, — заявил Кашицын. — Также если преступление, за которое собираются выдать, не является преступлением в Чехии, то о выдаче речи быть не может. Всегда должна быть аналогия».

Он добавил, что экстрадиция также невозможна, если она носит чисто политический или военный характер.