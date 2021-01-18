Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереот...
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом до...
Главная / Украина

На украинцах хотят испытать шведский препарат для лечения COVID-19

18 января 2021, 00:55  •  66 • Украина

Шведская биотехнологическая компания Cyxone, специализирующаяся на разработке лекарств против ревматоидного артрита, рассеянного склероза и ОРВИ, подала заявку на проведения на Украине испытаний своей продукции.

Шведы хотят привлечь украинцев ко второй фазе клинических испытаний эффективности препарата для больных ревматоидным артритом «Рабексимод» в терапии COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе на сайте компании, кроме Украины, заявки на испытание поданы в Словакии и Венгрии.

Cyxone уже получила одобрение регулирующих органов на начало второй фазы двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования в Польше. Во время исследования будет оцениваться эффективность и безопасность перорального (то есть через рот) применения «Рабексимода» для предотвращения прогрессирования заболевания у госпитализированных пациентов с COVID-19 и сокращения времени до выздоровления.

В исследовании примут участие 300 пациентов в клинических центрах, в том числе в Польше и еще трех странах Европы.

Предварительные результаты Cyxone планирует объявить в третьем квартале 2021 года.

В ходе клинических испытаний эффективность «Рабексимода» оценивается у пациентов с COVID-19 средней степени тяжести, которым требуется кислородная терапия, но не поддержка искусственной вентиляции легких.

При положительном результате исследования Cyxone намерена получить разрешение на использование лекарства в экстренных случаях. Кроме того, компания продолжит изучение эффективности «Рабексимода» для лечения COVID-19 и других вирусных респираторных заболеваний, а также ревматоидного артрита.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
17 января 2021, 09:20
«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова
16 января 2021, 21:25
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла
17 января 2021, 00:10
Аморальные автобусы. Во Львове готовы отказаться от продукции белорусского МАЗа
16 января 2021, 20:30
Украина потеряла в ПАСЕ любовницу Саакашвили и профессиональную грантоедку
16 января 2021, 21:25
Украинская «любовь» зла, особенно Зе-козла
16 января 2021, 21:25
Украинский социолог: «Боюсь, что пророссийские партии усилятся»
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2021, 22:10
Во сколько прилетает Навальный: Внуково тонко поддели поклонников "отравленного ...
17 января 2021, 22:10
Хазин написал сценарий "жёсткой борьбы": Три русские беды и роль Запада
18 января 2021, 00:00
"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку
18 января 2021, 00:00
"Великая перезагрузка", но деньги нельзя есть: Зачем Гейтс скупает земли в ...
18 января 2021, 00:00
Учитесь у русских. И оленей: Военные в Норвегии признали превосходство России в Аркти...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.