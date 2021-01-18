На украинцах хотят испытать шведский препарат для лечения COVID-19

Шведская биотехнологическая компания Cyxone, специализирующаяся на разработке лекарств против ревматоидного артрита, рассеянного склероза и ОРВИ, подала заявку на проведения на Украине испытаний своей продукции.Шведы хотят привлечь украинцев ко второй фазе клинических испытаний эффективности препарата для больных ревматоидным артритом «Рабексимод» в терапии COVID-19.Как говорится в пресс-релизе на сайте компании, кроме Украины, заявки на испытание поданы в Словакии и Венгрии.Cyxone уже получила одобрение регулирующих органов на начало второй фазы двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования в Польше. Во время исследования будет оцениваться эффективность и безопасность перорального (то есть через рот) применения «Рабексимода» для предотвращения прогрессирования заболевания у госпитализированных пациентов с COVID-19 и сокращения времени до выздоровления.В исследовании примут участие 300 пациентов в клинических центрах, в том числе в Польше и еще трех странах Европы.Предварительные результаты Cyxone планирует объявить в третьем квартале 2021 года.В ходе клинических испытаний эффективность «Рабексимода» оценивается у пациентов с COVID-19 средней степени тяжести, которым требуется кислородная терапия, но не поддержка искусственной вентиляции легких.При положительном результате исследования Cyxone намерена получить разрешение на использование лекарства в экстренных случаях. Кроме того, компания продолжит изучение эффективности «Рабексимода» для лечения COVID-19 и других вирусных респираторных заболеваний, а также ревматоидного артрита.