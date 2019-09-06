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На украинской ГТС протестировали реверсный режим прокачки газа
06 сентября 2019, 17:24 • 78 • Украина
В компании «Укртрансгаз» заявили, что часть магистрального газопровода «Союз» запустили в обратном направлении «запад-восток».
Reuters
Как указала пресс-служба компании, реверсная прокачка газа происходила в течение трёх дней.
Отмечается, что запуск газопровода в обратном направлении никак не повлиял на транспортировку газа в страны ЕС.
В «Укртрансгазе» также добавили, что физические испытания проводились в рамках подготовки ГТС к грядущему отопительному сезону.
«Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердилась готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме», — указывается в заявлении.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус выразил мнение, что зимний период в стране будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Геруса.
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