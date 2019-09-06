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На украинской ГТС протестировали реверсный режим прокачки газа

06 сентября 2019, 17:24  •  78 • Украина
В компании «Укртрансгаз» заявили, что часть магистрального газопровода «Союз» запустили в обратном направлении «запад-восток».
 
Reuters
 

Как указала пресс-служба компании, реверсная прокачка газа происходила в течение трёх дней.

Отмечается, что запуск газопровода в обратном направлении никак не повлиял на транспортировку газа в страны ЕС.

В «Укртрансгазе» также добавили, что физические испытания проводились в рамках подготовки ГТС к грядущему отопительному сезону.

«Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердилась готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме», — указывается в заявлении.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус выразил мнение, что зимний период в стране будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Геруса.

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