На украинском языке не хотят говорить даже чиновники • 333 • Украина

Одна из любимых тем украинских борцов за справедливость и равноправие, которое они понимают по-своему – тема угнетения на Украине украинского языка. Не стоит вспоминать подробно историю страны, от которой «вятровичи» не оставили живого места и опровергать правдивость этого высказывания.



Вот только почему-то простым продавцам или водителям транспорта нельзя говорить на не государственном языке, а украинским государственным служащим можно. Хотя как раз именно чиновники в Украине обязаны общаться на украинском языке.



Как заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, он регулярно получает жалобы на нарушение языкового закона украинскими чиновниками. Он рассказал об этом на своей странице в Facebook.



«Досадно констатировать, что в 2021 году, на 30-м году независимости [Украины], стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления. Это практически десятая часть от всего количества жалоб», – заявил защитник



Это шедеврально! Оказывается, украинский язык в Украине надо защищать – на нём не хотят разговаривать не только обыкновенные граждане, но и те, кто придумывает такие законы, как закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». То есть, для того чтобы в Украине все говорили на украинском языке, нужен не только отдельный закон, но и отдельный чиновник по защите этого языка, которую сейчас и занимает Креминь. Закон этот был принят два года назад, 25 апреля 2019 года. И вот уже ровно два года украинский язык никак не могут защитить от украинцев! Впрочем, некоторые украинские чиновники и политики даже на русском языке не могут разговаривать. И самый известный – мэр Киева Виталий Кличко!



Самое интересное, что этим законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (13,7 тыс. руб.) до 6,8 тысячи гривен (18,3 тыс. руб.). И хотя норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года, до сих пор ни один государственный служащий Украины не оштрафован!



Начнём с самого главного нарушителя – а ведь это целый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На его фоне меркнет любое обвинение любого простого гражданина Украины в использовании русского языка. Ведь Аваков не только постоянно общается по-русски, он даже в украинском парламенте коверкает украинский язык.



Правда, Аваков почему-то назвал русский язык «нашим, слобожанским». То есть, просто оправдал своё нежелание или неумение выполнить закон Украины.



Министр этот постоянно пытается пришить многим украинцам измену. И поэтому фактически готов отобрать право говорить на родном русском языке у всех, кто не считают Россию врагом. При этом сам говорит только на нем. Значит, такой министр кого-то удовлетворяет? Видимо, потому что у него язык хорошо подвешен.



Все помнят, как два государственных чиновника Украины, армянин Арсен Аваков и грузин Михаил Саакашвили на русском языке ругались друг с другом в украинском парламенте. Это было феерично!



Авакова не раз критиковали за его тупое игнорирования законов Украины, которые обязывают ВСЕХ госслужащих говорить исключительно по-украински. Здесь отметился даже лезущий в политику шоумен Сергей Притула.



Но кроме Авакова в Украине полно чиновников, которые не просто не говорят по-украински, но пытаются выдумать какой-то свой, восточно-украинский язык.



На самом деле не только в быту, но и на службе многие украинские чиновники говорят или на русском языке, или на смеси украинского и русского – на так называемом «суржике». В котором полно ляпов и так называемых русизмов. Например, даже телевизионные ведущие неоднократно употребляли такое слово, как «рахую». Что переводится с украинского, как «считаю». Но смысл этого слова – пересчитываю. А сказать по-украински «я считаю это решение неправильным» – вовсе не «рахую», а «вважаю». То же самое – не на «рахунок чогось», что переводится на русский, как «на счёт чего-то», а правильно – «щодо цього», то есть – «что касается чего-то». Но таких тонкостей уже не знают даже украинские журналисты. Потому что среди них всё больше выходцев из Западной Украины, где украинский язык засорен местными диалектами – мадьярскими, румынскими, словацкими, польскими словами. В результате появился в Украине, а потом и набрал популярность в интернете спич мэра города Сумы Геннадия Минаева, который красноречиво называется «Пидпыздэс».



Но если вам слышится здесь матерное слово – не волнуйтесь. Потому что как раз именно матом без словаря украинские чиновники владеют просто виртуозно. Именно этот язык наиболее близок государственным служащим Украины и понятен всем украинцам без исключения. И здесь не нужны словосочетания типа «я рахую» или «на даху я». Потому что и так всё понятно.



Самым известным знатоком такого языка в Украине считается Геннадий Москаль, который занимал должности руководителя Луганской, Днепропетровской, Закарпатской областных государственных администраций, заместителя министра внутренних дел Украины, заместителя глав СБУ и СНБО, был народным депутатом Украины двух созывов. То есть, более 25 лет этот украинец с красноречивой фамилией Москаль работал в органах государственной власти. И за это время так и не выучил украинский язык!



Впрочем, все эти «каалиция», «кализия», «пидрахуй», «мобилизировать» и прочие мэмы, а, точнее, ляпы, регулярно продолжают сотрясать украинские государственные учреждения. И над Украиной вместе с её горе-чиновниками смеются не одно десятилетие. Как и над попыткой выдумать какой-то очередной повод отличаться от России. Так что басня русского поэта-баснописца Ивана Крылова «Квартет» чётко указывает украинским государственным деятелям их место.



«А вы друзья, как не садитесь…»



Но они продолжают садится. В лужу.



Одна из любимых тем украинских борцов за справедливость и равноправие, которое они понимают по-своему – тема угнетения на Украине украинского языка. Не стоит вспоминать подробно историю страны, от которой «вятровичи» не оставили живого места и опровергать правдивость этого высказывания.Вот только почему-то простым продавцам или водителям транспорта нельзя говорить на не государственном языке, а украинским государственным служащим можно. Хотя как раз именно чиновники в Украине обязаны общаться на украинском языке.Как заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, он регулярно получает жалобы на нарушение языкового закона украинскими чиновниками. Он рассказал об этом на своей странице в Facebook.«Досадно констатировать, что в 2021 году, на 30-м году независимости [Украины], стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления. Это практически десятая часть от всего количества жалоб», – заявил защитникЭто шедеврально! Оказывается, украинский язык в Украине надо защищать – на нём не хотят разговаривать не только обыкновенные граждане, но и те, кто придумывает такие законы, как закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». То есть, для того чтобы в Украине все говорили на украинском языке, нужен не только отдельный закон, но и отдельный чиновник по защите этого языка, которую сейчас и занимает Креминь. Закон этот был принят два года назад, 25 апреля 2019 года. И вот уже ровно два года украинский язык никак не могут защитить от украинцев! Впрочем, некоторые украинские чиновники и политики даже на русском языке не могут разговаривать. И самый известный – мэр Киева Виталий Кличко!Самое интересное, что этим законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (13,7 тыс. руб.) до 6,8 тысячи гривен (18,3 тыс. руб.). И хотя норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года, до сих пор ни один государственный служащий Украины не оштрафован!Начнём с самого главного нарушителя – а ведь это целый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На его фоне меркнет любое обвинение любого простого гражданина Украины в использовании русского языка. Ведь Аваков не только постоянно общается по-русски, он даже в украинском парламенте коверкает украинский язык.Правда, Аваков почему-то назвал русский язык «нашим, слобожанским». То есть, просто оправдал своё нежелание или неумение выполнить закон Украины.Министр этот постоянно пытается пришить многим украинцам измену. И поэтому фактически готов отобрать право говорить на родном русском языке у всех, кто не считают Россию врагом. При этом сам говорит только на нем. Значит, такой министр кого-то удовлетворяет? Видимо, потому что у него язык хорошо подвешен.Все помнят, как два государственных чиновника Украины, армянин Арсен Аваков и грузин Михаил Саакашвили на русском языке ругались друг с другом в украинском парламенте. Это было феерично!Авакова не раз критиковали за его тупое игнорирования законов Украины, которые обязывают ВСЕХ госслужащих говорить исключительно по-украински. Здесь отметился даже лезущий в политику шоумен Сергей Притула.Но кроме Авакова в Украине полно чиновников, которые не просто не говорят по-украински, но пытаются выдумать какой-то свой, восточно-украинский язык.На самом деле не только в быту, но и на службе многие украинские чиновники говорят или на русском языке, или на смеси украинского и русского – на так называемом «суржике». В котором полно ляпов и так называемых русизмов. Например, даже телевизионные ведущие неоднократно употребляли такое слово, как «рахую». Что переводится с украинского, как «считаю». Но смысл этого слова – пересчитываю. А сказать по-украински «я считаю это решение неправильным» – вовсе не «рахую», а «вважаю». То же самое – не на «рахунок чогось», что переводится на русский, как «на счёт чего-то», а правильно – «щодо цього», то есть – «что касается чего-то». Но таких тонкостей уже не знают даже украинские журналисты. Потому что среди них всё больше выходцев из Западной Украины, где украинский язык засорен местными диалектами – мадьярскими, румынскими, словацкими, польскими словами. В результате появился в Украине, а потом и набрал популярность в интернете спич мэра города Сумы Геннадия Минаева, который красноречиво называется «Пидпыздэс».Но если вам слышится здесь матерное слово – не волнуйтесь. Потому что как раз именно матом без словаря украинские чиновники владеют просто виртуозно. Именно этот язык наиболее близок государственным служащим Украины и понятен всем украинцам без исключения. И здесь не нужны словосочетания типа «я рахую» или «на даху я». Потому что и так всё понятно.Самым известным знатоком такого языка в Украине считается Геннадий Москаль, который занимал должности руководителя Луганской, Днепропетровской, Закарпатской областных государственных администраций, заместителя министра внутренних дел Украины, заместителя глав СБУ и СНБО, был народным депутатом Украины двух созывов. То есть, более 25 лет этот украинец с красноречивой фамилией Москаль работал в органах государственной власти. И за это время так и не выучил украинский язык!Впрочем, все эти «каалиция», «кализия», «пидрахуй», «мобилизировать» и прочие мэмы, а, точнее, ляпы, регулярно продолжают сотрясать украинские государственные учреждения. И над Украиной вместе с её горе-чиновниками смеются не одно десятилетие. Как и над попыткой выдумать какой-то очередной повод отличаться от России. Так что басня русского поэта-баснописца Ивана Крылова «Квартет» чётко указывает украинским государственным деятелям их место.«А вы друзья, как не садитесь…»Но они продолжают садится. В лужу. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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