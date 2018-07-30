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На украинском «Руслане» поставили крест: самый большой транспортник заменит новый российский самолет

30 июля 2018, 16:54  •  107 • В России

В России создадут новый сверхтяжелый транспортный самолет. Он заменит устаревший Ан-124 «Руслан». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Научно-исследовательские работы есть в плане в Госпрограмме вооружения на период до 2027 года», - сообщил Борисов.

Новые транспортники будут «оцифрованы» и оснащены российскими двигателями ПД-35.

«Ан-124 послужат до 2050 года, при условии модернизации кабины и замены бортового радиоэлектронного оборудования и иных систем», - отметил Борисов.

Иные системы - старые украинские двигатели Д-18.

Тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет Ан-124 «Руслан» был создан в 1982-м советскими специалистами ОКБ Антонова. Их двигатели производились предприятиями, расположенными в Украинской ССР, иные узлы - на других предприятиях Союза. Тогда советский ВПК предусматривал производство стратегически важной техники в разных республиках. В годы «холодной войны» эта стратегия позволяла производить технику и вооружение в строжайшей секретности. А в случае войны «модульные» предприятия было проще вывести из-под огня вероятного противника в любой уголок страны.

По замыслу западных стратегов, распад СССР должен был повлечь за собой разрыв связей между советскими предприятиями ВПК. Это разрушало обороноспособность России. Что и случилось в 1991-м.

Новые «Русланы» не производят с 2013-го. Всем было очевидно, что главный потребитель Ан-124, российские ВВС, не смогут обходиться без подобных вместительных транспортных самолетов - и наши предприятия стали модернизировать доставшиеся от СССР Ан-124. Уже тогда это вызвало недовольство на Украине.

Ситуацию усугубил госпереворот в Киеве и операция российских ВКС в Сирии, куда «Русланами» доставляли ЗРК, военную технику для сирийской армии и сотни тонн гуманитарки.

Президент Порошенко в 2015-м году прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой. После чего на украинском предприятии «Антонов» быстро закончились российские комплектующие, и завод остался без работы.

Тут политики больше, чем здравого смысла. Военные эксперты уверены, что смена украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 на «Русланах» пройдет без проблем на Ульяновском заводе. У России для этого достаточно мощностей.

- Необходимости в возобновлении производства самолета Ан-124 «Руслан» нет. Для модернизации имеющихся (около 45 штук - ред.) все возможности есть. Проще создать новый транспортный самолет, - заявил в эфире радио Sputnik зам.главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

Другие военные эксперты приводят первый положительный опыт российских конструкторов, которые разработали и установили на тяжелых транспортниках Ил-76 более мощные турбореактивные двигатели. Они даже в Антарктиде показали свою безотказность.

СПРАВКА «КП»

Самолет Ан-124 («Руслан») создавался для транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, проведения крупномасштабных десантных операций. Грузоподъемность Ан -124 - 120 тонн, максимальная скорость - 865 километров в час, дальность полета - 5000 километров.

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