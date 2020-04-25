«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины • 84 • Украина



24 февраля, мольфару Прикарпатья , уроженцу с. Верхний Ясенево Верховинского района Михаилу Нечаю исполнилось 90 лет. Михаил Михайлович погиб в 2011 году. Это интервью с мольфаром было записано в ноябре 2008 года.



- Михаил, какую помощь вы предоставляете людям?



- Я так жил, что у меня радости не было от рождения и до сегодняшнего дня. Я не имею понятия, что такое радость, потому что ее отдаю людям: семьи соединяю, если человек оставил женщину, или наоборот женщина мужчину, алкоголикам помогаю, чтобы прожили свой век и перестали пить, наркоманам, чтобы в них не разрушались клетки мозга от наркотиков. Помогаю на государственной должности оказаться человеку и если вы простой специалист, могу сделать вас начальником отделения. У меня слово сильнее пули, потому что слово было у Бога и Бог было слово Господь сотворил из слова Вселенную. Словом можно человека убить, ранить, оздоровить и поднять на высоту его должности. Слово - это сильнейшее оружие в мире.



- Много таких знахарей как Вы живет в Украине?



- Я сейчас единственный в Украине остался - сын знахарей, шаманов, мольфаров. Моя кровь из Запорожской Сечи с Хортицы. Мой предок был брацлавским полковником - Даниил Нечай. Их было три величественные фигуры: Даниил Нечай, Сирко и Байда Вишневецкий. Моя фамилия звучит высоко, потому что я - из казацкого рода. А сам родился на Гуцульщине в Карпатах.



- Можно ли Вас назвать обычным экстрасенсом?



- Я знахарь, волшебник, знахарь, обладатель белой магии, практик-психолог, практик-сексолог, практик-философ и учитель учителей магии. Я читаю лекции в академиях наук, университетах, институтах профессорам, доцентам по различным отраслям науки. И я не конкурент тем экстрасенсам, которые выступают по телевизору и машут руками, рассказывая, как умеют исцелять сифилис, СПИД, рак, снимают венец безбрачия у девушек и старых холостяков и родовую карму.



- А что такое родовая карма?



- Она лежит на людях, которые до седьмого колена наказываются своих родственников, грех сделали перед Богом. И когда такой человек умер и не успел в теле искупить здесь на земле грех этот, Господь передает его на ее детей, внуков и правнуков до седьмого колена. И это называется родовая карма, которую они должны искупить. Искупают по-разному: в тюрьмах сидят, болезни разные имеют, семьи распадаются. Ненависть, язычество, лукавство - все это как раз кара Божья родовой кармы.



- Существует родовая карма в целом народе и как она проявляется?



- Почему наш народ бедствует? Мы родовую карму несем за большого повелителя христиан Владимира Великого, который был язычником в Киевской Руси и народ которого был языческим. Но полюбил он дочь греческого царя и попросил ее руки. А греческий царь предложил ему принять христианство. И он там принял это христианство и затем, когда приехал на Русь, на Днепре начал освящать в христианство свои народы. И которые отказывались принимать новую религию, приказывал воинам головы им отрубать. И головы так падали от туловищ, как тыквы. И Днепр багровел от крови своего народа. И за это Господь тяжко наказал. В его сыновей, которым он передал свои земли, отобрал ум. Они начали воевать между собой, ослабла Киевская Русь, а дикие племена турки, татары, монголы смотрели на нашу богатую державу с завистью. Дома жгли, детей и стариков вырезали, молодых девушек и женщин забирали в гаремы и продавали в рабство, а молодых ребят учили на своих воинов. И эти воины были страшнее, хуже, как самые дикие народы. Их называли янычарами.



- То есть на украинском народу лежит родовая карма?



- Да и, начиная от детей Владимира Великого и до наших дней, мы несем ее. Мы еще ещё не искупили и поэтому страдаем. Почему наше государство так велико и багато, а мы все покупаем и выпрашиваем, как те старцы? Это не виноваты те люди, которые господствуют над нами, это не виноваты те, которые издеваются над нами, которые обманывают. Это мы виноваты, потому что наказание несем за то, что патриоты-язычники, которые с материнским молоком впитали в себя веру, не могли изменить вере предков своих. А языческая религия - это природа, а природа - это мы. И как мы ее нарушаем, то и себя нарушаем. И они поклонялись своим богам и природе своей: солнцу, месяцу, звездам, огню, воде, воздуху и земле. Земля - ​​наша мать. Она нам все дала, что нам нужно для существования и обратно нас к себе заберет. Если бы вы в воздухе умирали, или вы в воде бы тонули, или на суше погибали, то ваше тело будет на землю падать.



- А во что Вы верите и что можете делать?



- Я поклоняюсь матери природе и как скажу, чтобы завтрашний день был солнечным или дождливым - он будет таким. Как градовая туча идет на село, то я ее посылаю на леса, на скалы, на реку, ни одной градинки не пущу на человеческое поле тогда, когда сады зацветут, когда овощи поднимаются на огородах, когда на полях хлеб зреет. Я эту тучу посылаю на такие места, где она не повредит природе и урожаю людскому.



У меня был случай, когда я вмешался в законы природы. Это было на первой «Червоной руте» в Черновцах, когда я несколько дней держал над городом хорошую погоду. Это нельзя было против воли природы делать. Против Божьей силы никто не может выступить, иначе будет тяжело наказанным. Наводнения - это наша казнь. Мы вырубили лес, уничтожаем природу, а значит уничтожаем сами себя. Подумайте, окупились те деньги, за которые мы лес продавали, и убытки, которые наводнения приносят людям.



- Можно ли научиться стать мольфаром?



- Мольфары бывают родовые. Мне передала силу еще бабка моя, от нее благословение получил в мольфарство.



- И как Ваша сила появилась впервые?



- С семи лет, когда впервые смог остановить кровь. Мы с одним парнем пасли овец и он получил солнечный удар и кровь из носа пошла так сильно, что прибежали и мама и папа, прикладывали компрессы, но остановить не могли. А потом я случайно коснулся и моментально кровь перестала идти. Второй был случай, когда я помогал одному человеку пилить дрова в лесу и он порезал вену, тогда я положил руку на рану и все прекратилось. Но я тогда не придал этому значения, думал, что все случайно. И до армии этим не занимался, потому что стеснялся, что девушки будут смеяться, что я баб и дедов лечу. А уже после армии понял, что какая сила во мне и я могу помогать людям.



- Но Вы помогаете людям не только словами?



- Я глубоко знаю природу и своими ногами все эти горы прошел. Каждую травинку знаю и говорю с ней, как с человеком. Все живые творения - травы, воды, воздух, земля - ​​все нас понимает и воспринимает или отрицательно, или положительно. И я сразу поклоняюсь травинке и говорю: «Я пришел к тебе, такая-то травинку, называя по-имени, брать на спасение несчастных людей, полечить их здоровья». И две травинки оставляю, а третью забираю, потому что если бы одна засохла, то одна останется. Вы имеете право сорвать растение и уничтожить только тогда, когда вы ее своими руками посадили.



- К вам приходят люди с разными бедами. Откуда вы знаете, может им Бог дал такую ​​судьбу, тогда снова получается, что вы вмешиваетесь в Его волю?



- Если беда сделана людьми, тогда ее снимаю и за это Бог мне греха не припишет. Если это родовое покаяние, то я его сразу чувствую. И человек сам поймет, что я ему не помог. Это можно исправить единственным способом - искренней молитвой, сердцем молиться. В 12 часов ночи зажечь свечу, положить иконку Божьей Матери, встать на колени, бить поклоны и начинать просить, чтобы она сжалилась и простила те грехи, которые вы несете в своем теле. И надо молиться 12 ночей подряд. Но это должна быть такая молитва, чтобы вы не слышали ни звука рядом, а можно сказать, вышли в другое измерение.



24 февраля, мольфару Прикарпатья , уроженцу с. Верхний Ясенево Верховинского района Михаилу Нечаю исполнилось 90 лет. Михаил Михайлович погиб в 2011 году. Это интервью с мольфаром было записано в ноябре 2008 года.- Я так жил, что у меня радости не было от рождения и до сегодняшнего дня. Я не имею понятия, что такое радость, потому что ее отдаю людям: семьи соединяю, если человек оставил женщину, или наоборот женщина мужчину, алкоголикам помогаю, чтобы прожили свой век и перестали пить, наркоманам, чтобы в них не разрушались клетки мозга от наркотиков. Помогаю на государственной должности оказаться человеку и если вы простой специалист, могу сделать вас начальником отделения. У меня слово сильнее пули, потому что слово было у Бога и Бог было слово Господь сотворил из слова Вселенную. Словом можно человека убить, ранить, оздоровить и поднять на высоту его должности. Слово - это сильнейшее оружие в мире.- Я сейчас единственный в Украине остался - сын знахарей, шаманов, мольфаров. Моя кровь из Запорожской Сечи с Хортицы. Мой предок был брацлавским полковником - Даниил Нечай. Их было три величественные фигуры: Даниил Нечай, Сирко и Байда Вишневецкий. Моя фамилия звучит высоко, потому что я - из казацкого рода. А сам родился на Гуцульщине в Карпатах.- Я знахарь, волшебник, знахарь, обладатель белой магии, практик-психолог, практик-сексолог, практик-философ и учитель учителей магии. Я читаю лекции в академиях наук, университетах, институтах профессорам, доцентам по различным отраслям науки. И я не конкурент тем экстрасенсам, которые выступают по телевизору и машут руками, рассказывая, как умеют исцелять сифилис, СПИД, рак, снимают венец безбрачия у девушек и старых холостяков и родовую карму.- Она лежит на людях, которые до седьмого колена наказываются своих родственников, грех сделали перед Богом. И когда такой человек умер и не успел в теле искупить здесь на земле грех этот, Господь передает его на ее детей, внуков и правнуков до седьмого колена. И это называется родовая карма, которую они должны искупить. Искупают по-разному: в тюрьмах сидят, болезни разные имеют, семьи распадаются. Ненависть, язычество, лукавство - все это как раз кара Божья родовой кармы.- Почему наш народ бедствует? Мы родовую карму несем за большого повелителя христиан Владимира Великого, который был язычником в Киевской Руси и народ которого был языческим. Но полюбил он дочь греческого царя и попросил ее руки. А греческий царь предложил ему принять христианство. И он там принял это христианство и затем, когда приехал на Русь, на Днепре начал освящать в христианство свои народы. И которые отказывались принимать новую религию, приказывал воинам головы им отрубать. И головы так падали от туловищ, как тыквы. И Днепр багровел от крови своего народа. И за это Господь тяжко наказал. В его сыновей, которым он передал свои земли, отобрал ум. Они начали воевать между собой, ослабла Киевская Русь, а дикие племена турки, татары, монголы смотрели на нашу богатую державу с завистью. Дома жгли, детей и стариков вырезали, молодых девушек и женщин забирали в гаремы и продавали в рабство, а молодых ребят учили на своих воинов. И эти воины были страшнее, хуже, как самые дикие народы. Их называли янычарами.- Да и, начиная от детей Владимира Великого и до наших дней, мы несем ее. Мы еще ещё не искупили и поэтому страдаем. Почему наше государство так велико и багато, а мы все покупаем и выпрашиваем, как те старцы? Это не виноваты те люди, которые господствуют над нами, это не виноваты те, которые издеваются над нами, которые обманывают. Это мы виноваты, потому что наказание несем за то, что патриоты-язычники, которые с материнским молоком впитали в себя веру, не могли изменить вере предков своих. А языческая религия - это природа, а природа - это мы. И как мы ее нарушаем, то и себя нарушаем. И они поклонялись своим богам и природе своей: солнцу, месяцу, звездам, огню, воде, воздуху и земле. Земля - ​​наша мать. Она нам все дала, что нам нужно для существования и обратно нас к себе заберет. Если бы вы в воздухе умирали, или вы в воде бы тонули, или на суше погибали, то ваше тело будет на землю падать.- Я поклоняюсь матери природе и как скажу, чтобы завтрашний день был солнечным или дождливым - он будет таким. Как градовая туча идет на село, то я ее посылаю на леса, на скалы, на реку, ни одной градинки не пущу на человеческое поле тогда, когда сады зацветут, когда овощи поднимаются на огородах, когда на полях хлеб зреет. Я эту тучу посылаю на такие места, где она не повредит природе и урожаю людскому.У меня был случай, когда я вмешался в законы природы. Это было на первой «Червоной руте» в Черновцах, когда я несколько дней держал над городом хорошую погоду. Это нельзя было против воли природы делать. Против Божьей силы никто не может выступить, иначе будет тяжело наказанным. Наводнения - это наша казнь. Мы вырубили лес, уничтожаем природу, а значит уничтожаем сами себя. Подумайте, окупились те деньги, за которые мы лес продавали, и убытки, которые наводнения приносят людям.- Мольфары бывают родовые. Мне передала силу еще бабка моя, от нее благословение получил в мольфарство.- С семи лет, когда впервые смог остановить кровь. Мы с одним парнем пасли овец и он получил солнечный удар и кровь из носа пошла так сильно, что прибежали и мама и папа, прикладывали компрессы, но остановить не могли. А потом я случайно коснулся и моментально кровь перестала идти. Второй был случай, когда я помогал одному человеку пилить дрова в лесу и он порезал вену, тогда я положил руку на рану и все прекратилось. Но я тогда не придал этому значения, думал, что все случайно. И до армии этим не занимался, потому что стеснялся, что девушки будут смеяться, что я баб и дедов лечу. А уже после армии понял, что какая сила во мне и я могу помогать людям.- Я глубоко знаю природу и своими ногами все эти горы прошел. Каждую травинку знаю и говорю с ней, как с человеком. Все живые творения - травы, воды, воздух, земля - ​​все нас понимает и воспринимает или отрицательно, или положительно. И я сразу поклоняюсь травинке и говорю: «Я пришел к тебе, такая-то травинку, называя по-имени, брать на спасение несчастных людей, полечить их здоровья». И две травинки оставляю, а третью забираю, потому что если бы одна засохла, то одна останется. Вы имеете право сорвать растение и уничтожить только тогда, когда вы ее своими руками посадили.- Если беда сделана людьми, тогда ее снимаю и за это Бог мне греха не припишет. Если это родовое покаяние, то я его сразу чувствую. И человек сам поймет, что я ему не помог. Это можно исправить единственным способом - искренней молитвой, сердцем молиться. В 12 часов ночи зажечь свечу, положить иконку Божьей Матери, встать на колени, бить поклоны и начинать просить, чтобы она сжалилась и простила те грехи, которые вы несете в своем теле. И надо молиться 12 ночей подряд. Но это должна быть такая молитва, чтобы вы не слышали ни звука рядом, а можно сказать, вышли в другое измерение. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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