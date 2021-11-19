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Министр внутренних дел Незалежной насмешил соотечественников

Глава украинского МВД Денис Монастырский опростоволосился на вчерашнем брифинге, "создав" новое государство – Соединенные Штаты Украины. На этот казус министра обратили пользователи соцсетей.

Речь идет о пресс-конференции, на которой накануне пан Монастырский вещал об истории предотвращения местными силовиками покушения на министра аграрной политики и продовольствия Незалежной Романа Лещенко. Согласно данным МВД, киллера заказывали гражданин США и украинка.

"Преступление должно было совершиться после того, как он (американец) будет уже на территории Соединенных Штатов Украины..." – заявил министр.

Отметим, что на брифинге министр эту оговорочку по Фрейду проговорил не один раз.

В комментариях публика не осталась равнодушной после такого фиаско Монастырского.

"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу..." – оценил выступление главы МВД Незалежной Сергей из Киева в "Твиттере".

Его поддержали и другие пользователи (пунктуация и орфография в комментариях оригиналов):

"Он явно что-то знает о будущем государственном устройстве страны", "Байден им давно о федерализации твердит", "Нет, нет, а правда выходит наружу", "Ну хоть не королевство "украины"!"

Добавим, по данным украинских СМИ, в покушении на Лещенко был обвинен гражданин США Курт Джейкоб Гросанс и украинка Елена Богач, за якобы хищение $250 тыс, когда тот еще не занимал министерский пост. Американский бизнесмен два года пытался добиться справедливости в украинском суде, но тщетно.

