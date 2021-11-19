Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

На украинском глобусе появилось новое государство - видео

19 ноября 2021, 19:10  •  182 • Политика
Фото: depositphotos.com
Министр внутренних дел Незалежной насмешил соотечественников
Глава украинского МВД Денис Монастырский опростоволосился на вчерашнем брифинге, "создав" новое государство – Соединенные Штаты Украины. На этот казус министра обратили пользователи соцсетей.
Речь идет о пресс-конференции, на которой накануне пан Монастырский вещал об истории предотвращения местными силовиками покушения на министра аграрной политики и продовольствия Незалежной Романа Лещенко. Согласно данным МВД, киллера заказывали гражданин США и украинка.
"Преступление должно было совершиться после того, как он (американец) будет уже на территории Соединенных Штатов Украины..." – заявил министр.
Отметим, что на брифинге министр эту оговорочку по Фрейду проговорил не один раз.

В комментариях публика не осталась равнодушной после такого фиаско Монастырского.
"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу..." – оценил выступление главы МВД Незалежной Сергей из Киева в "Твиттере".
Его поддержали и другие пользователи (пунктуация и орфография в комментариях оригиналов):
"Он явно что-то знает о будущем государственном устройстве страны", "Байден им давно о федерализации твердит", "Нет, нет, а правда выходит наружу", "Ну хоть не королевство "украины"!"
Добавим, по данным украинских СМИ, в покушении на Лещенко был обвинен гражданин США Курт Джейкоб Гросанс и украинка Елена Богач, за якобы хищение $250 тыс, когда тот еще не занимал министерский пост. Американский бизнесмен два года пытался добиться справедливости в украинском суде, но тщетно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





182
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 04:00
Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 16:00
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 09:20
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
14 ноября 2021, 02:05
Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.