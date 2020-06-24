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На украинские упрёки по долгам РФ Захарова ответила одной фразой

24 июня 2020, 17:00  •  34 • Политика
Официальный представитель МИД России дала краткий комментарий по поводу высказывания от Украины о якобы многомиллионных долгах России. Мария Захарова на слова замглавы украинского МИД Василия Боднара ответила одной фразой.
В МИД России не стали заострять внимание на выпадах украинской стороны, где заявляют о неких эфемерных долгах России перед Киевом. Как ранее заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар, Москва осталась должна Украине 100 миллионов долларов.
По мнению украинца, Россия якобы должна заплатить Киеву за "учинённую агрессию", а также "оккупацию территории".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на эти притязания ответила ёмко:
По её словам, в Киеве уже не знают, что придумать, "лишь бы делом не заниматься", передает "Политэксперт".
Ранее российские пользователи выразили своё отношение к очередным претензиям украинской стороны.
В комментариях сервиса "Яндекс. Новости" появилось больше тысячи сообщений. Жители России высказали всё, что думают об украинских чиновниках, прямо заявляя об их наглости и бессовестности.
Алексей П. признался, что не устаёт удивляться находчивости украинских чиновников.
Николай Рязанский, в свою очередь, посоветовал Киеву "закатать губу".

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