На Украине прогнозируют «исторический визит» Зеленского в США

Помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил в эфире телеканала «Украина 24», что дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока неизвестна, но может быть объявлена в ближайшее время.

«Дат по-прежнему нет», — сообщил Ермак.

При этом, по его словам, госсекретарь США Майк Помпео «сказал, что они должны появиться в ближайшее время».

«Я думаю, что мы в ближайшее время должны получить даты визита, и я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в США», — добавил Ермак.

Ранее Помпео в ходе встречи с Зеленским заявил, что США продолжат поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО.