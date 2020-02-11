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На Украине прогнозируют «исторический визит» Зеленского в США
11 февраля 2020, 01:39 • 23 • Украина
Помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил в эфире телеканала «Украина 24», что дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока неизвестна, но может быть объявлена в ближайшее время.
globallookpress.com
«Дат по-прежнему нет», — сообщил Ермак.
При этом, по его словам, госсекретарь США Майк Помпео «сказал, что они должны появиться в ближайшее время».
«Я думаю, что мы в ближайшее время должны получить даты визита, и я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в США», — добавил Ермак.
Ранее Помпео в ходе встречи с Зеленским заявил, что США продолжат поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО.
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