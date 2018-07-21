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На Украине окажут помощь пострадавшему в аварии под Житомиром мальчику из России

21 июля 2018, 23:09  •  70 • Украина
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что окажет помощь мальчику из России, который пострадал в результате аварии в Житомирской области.
 
© РИА Новости
 

По её словам, мама и сестра ребёнка погибли.

«Сейчас мой представитель по вопросам прав детей уже выясняет все обстоятельства и будет связываться с семьёй для предоставления всей необходимой помощи, чтобы его можно было доставить домой», — заявила Денисова.

Она добавила, что ребёнку «ещё необходима помощь».

Ранее сообщалось, что в Житомирской области в ДТП с маршруткой погибли девочка и женщина из России, 10-летний россиянин был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Также Newinform передавал, что в Мордовии начали проверку из-за ДТП с пятью пострадавшими.

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