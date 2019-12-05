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На Украине назвали сроки принятия Украины в НАТО
05 декабря 2019, 11:39 • 36 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала NEWSONE оценил последствия открытия рынка земли в стране, заявив, что Украину примут в НАТО «через полгода после продажи земли иностранцам».
Reuters
Добкин выразил мнение, что закон о рынке земли должен защищать права украинцев, а не права иностранцев, которые, как он считает, «всё скупят».
«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам... Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — сказал Добкин.
Ранее депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине является «одной из самых гигантских афер» за последнее столетие.
13 ноября украинский парламент одобрил законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.
В Евросоюзе отметили, что поддерживают планы Киева открыть рынок земли, и считают, что это позволит раскрыть «огромный потенциал украинской экономики».
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