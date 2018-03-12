На Украине жителям Донбасса и Крыма предложили молить о прощении

Не живется спокойно и тихо украинским политикам. Похоже, каждый из них думает, как бы еще так выступить, чтобы тебя посчитали самым главным украинским патриотом. Бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Украины в виде альтернативы уголовному наказанию.

Они сами должны признать свою вину (инициативно, не дожидаясь кляуз и доносов со стороны), раскаяться в содеянном и попросить прощение за совершенные «преступления». Причем, разработана даже форма, которую должен заполнить кающийся «грешник», доносящий сам на себя. «Раскаявшихся», то есть живших на «оккупированных территориях» (ДНР и ЛНР), будут поражать в правах, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах.

Как считает Сенченко, это мягкое обращение с крымчанами и жителями Донбасса, которые «оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды». А вот те, кто живет «на свободной территории страны», должны быть наказаны по всей строгости, и «им прощения быть не может».

Потрясающее хамство и раздутое до небес самомнение – вот что можно сказать про автора проекта и предлагаемые им меры. С чего это Киев взял, что они имеет право «отпускать грехи»? Уж не в силу ли тех преступлений, которые режим хунты совершил, разрушая мирные города и убивая мирных граждан? Или просто так хочется пановать, что аж зубы сводит? А пановать-то не над кем!

- Этот человек травмирован, он же крымчанин, имел там бизнес, был уважаемым человеком. И вдруг – ничего, - рассказал нам об авторе инициативы известный украинский политолог Михаил Погребинский. – Таких людей тут много. Они пишут всякую чепуху, считая, что чем решительнее заявят о себе, как о врагах России, тем комфортнее им будет жить. Подобной чушью они стараются компенсировать свой страх и нивелировать чувство безнадежности.

РЕАКЦИЯ

Власти Крыма: Украинские политики должны слезно просить прощения у крымчан

Беспримерный цинизм этого законопроекта поразил вице-спикера крымского парламента Ремзи Ильясова. Он посоветовал Андрею Сенченко, который в 2014 году был и.о. администрации президента Украины, самому написать слезное прощение перед крымчанами (подробности)