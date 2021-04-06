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На Украине жестко обругали Зеленского за поездку в Катар

06 апреля 2021, 10:40  •  97 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Украин самовольно покинул страну в непростое время
Владимиру Зеленскому досталась порция жесткой критики от соотечественника. Его поездку в Катар журналист из Незалежной Виталий Портников назвал "непоправимым провалом".
Президент Украины по собственному желанию оставил страну в непростое время, считает журналист. По его словам, это произошло тогда, когда над нею нависла "российская угроза".
Между тем в течение минувшей недели и сам глава государства, и другие высокопоставленные и не очень чиновники вопили о войсках РФ у границ и молили зарубежных партнеров о поддержке и давлении на "агрессора", и те откликнулись, напоминает представитель прессы.
После нескольких бесед украинских и американских госслужащих лидер США Джо Байден позвонил Зеленскому. Министры иностранных дел стран Евросоюза пригласили главу МИД Незалежной. И переговоры президентов Франции, Германии и Украины вот-вот пройдут. Значит на Западе понимают всю серьезность ситуации, отметил журналист.
И в это самое время Владимир Александрович летит в Катар. Он покидает свою страну. Между тем лидеры нации так не поступают. В случае угрожающей их государствам опасности они, напротив, прерывают отпуска, визиты и возвращаются, добавил Портников.
Поскольку Зеленский уехал из страны, выходит, реальной опасности, о которой он же и твердил, не существует. Это даст возможность представителям России, паникует Портников, утверждать, что Киев обманывает, чтобы не выполнять Минские соглашения.
Также в Москве теперь скажут, что угрозу в Незалежной выдумали для связи Зеленского с Байденом. И вряд на Западе теперь поверят, что войска РФ у границ Украины стоят, выразил мнение спецкор.
По его словам, это "потрясающий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии". Только Зеленскому не понять, что он натворил. Ни он, ни его команда "вообще ничего не понимают в реальной жизни".
Его визит в Катар могут оценить как тайные переговоры с российскими властями. Однако президент Украины отправился туда потому, что сам этого пожелал. И никакой ответственности за страну он и его помощники не чувствуют, возмутился журналист телеканала "Еспресо".
В России же не раз отмечали, что наша страна никому не угрожает. А российские военные находят там, где должны, подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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