На Украине ждут переворота с приходом к власти Байдена

В случае победы в американской президентской гонке демократа Джозефа Байдена, в Киеве может произойти инспирированный Порошенко и его сторонниками государственный переворот. Такое мнение высказал работавший ранее с экс-президентом Украины Давид Жвания.По словам Жвания, информацией о происходящем с ним делятся люди из окружения Петра Порошенко. Судя по их данным, подготовка к «революции» идет с лета этого года. После выборной кампании стала очевидна потеря Зеленским популярности у народа, чем и решил воспользоваться бывший президент Украины – Порошенко ставит под контроль своих политических сил некоторые областные советы на западе страны, и их главы при необходимости могут объявить о своем неподчинении власти Киева.– подчеркнул бывший соратник Петра Алексеевича.Жвания утверждает, что высший пост Украины в случае успеха переворота займет Виталий Кличко, Порошенко же оставит себе должность премьер-министра с расширенными полномочиями. Также в перевороте могут принять участие Аваков, Турчинов и Яценюк. Давний знакомый и американский куратор Порошенко Джо Байден знает о планах своего подопечного и поддерживает их.