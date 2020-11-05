|
На Украине ждут переворота с приходом к власти Байдена
05 ноября 2020, 18:35 • 67 • Украина
В случае победы в американской президентской гонке демократа Джозефа Байдена, в Киеве может произойти инспирированный Порошенко и его сторонниками государственный переворот. Такое мнение высказал работавший ранее с экс-президентом Украины Давид Жвания.
По словам Жвания, информацией о происходящем с ним делятся люди из окружения Петра Порошенко. Судя по их данным, подготовка к «революции» идет с лета этого года. После выборной кампании стала очевидна потеря Зеленским популярности у народа, чем и решил воспользоваться бывший президент Украины – Порошенко ставит под контроль своих политических сил некоторые областные советы на западе страны, и их главы при необходимости могут объявить о своем неподчинении власти Киева.
Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать, и у них есть четкий план– подчеркнул бывший соратник Петра Алексеевича.
Жвания утверждает, что высший пост Украины в случае успеха переворота займет Виталий Кличко, Порошенко же оставит себе должность премьер-министра с расширенными полномочиями. Также в перевороте могут принять участие Аваков, Турчинов и Яценюк. Давний знакомый и американский куратор Порошенко Джо Байден знает о планах своего подопечного и поддерживает их.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 ноября 2020, 03:10
|
03 ноября 2020, 13:25
|
02 ноября 2020, 05:20
|
02 ноября 2020, 12:40
|
04 ноября 2020, 05:00
|
31 октября 2020, 18:30
|
01 ноября 2020, 08:15