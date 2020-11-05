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На Украине ждут переворота с приходом к власти Байдена

05 ноября 2020, 18:35  •  67 • Украина

В случае победы в американской президентской гонке демократа Джозефа Байдена, в Киеве может произойти инспирированный Порошенко и его сторонниками государственный переворот. Такое мнение высказал работавший ранее с экс-президентом Украины Давид Жвания.

По словам Жвания, информацией о происходящем с ним делятся люди из окружения Петра Порошенко. Судя по их данным, подготовка к «революции» идет с лета этого года. После выборной кампании стала очевидна потеря Зеленским популярности у народа, чем и решил воспользоваться бывший президент Украины – Порошенко ставит под контроль своих политических сил некоторые областные советы на западе страны, и их главы при необходимости могут объявить о своем неподчинении власти Киева.

Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать, и у них есть четкий план– подчеркнул бывший соратник Петра Алексеевича.

Жвания утверждает, что высший пост Украины в случае успеха переворота займет Виталий Кличко, Порошенко же оставит себе должность премьер-министра с расширенными полномочиями. Также в перевороте могут принять участие Аваков, Турчинов и Яценюк. Давний знакомый и американский куратор Порошенко Джо Байден знает о планах своего подопечного и поддерживает их.

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