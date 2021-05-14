На Украине жалуются на «геополитическое одиночество»

Украина находится в «геополитическом» одиночестве, так как страна разорвала отношения с Россией, а страны Запада все еще не воспринимают ее как часть своего «проекта», такое мнение в своей колонке на сайте издания «Главред» выразил украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей.«В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», — указал Головачев.Он отметил, что во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы.«Именно по политическим мотивам Украина не может закупить российскую вакцину. А другие лекарства, кстати, из России мы закупаем», — подчеркнул он.В то же время вакцины западного производства, по его мнению, Украине также «не светят», так как наблюдается их дефицит, кроме того, Запад не рассматривает страну как часть своего «проекта», «не чувствует солидарности».А после скандала с национализацией предприятия «Мотор Сич» Киеву не стоит рассчитывать и на китайские вакцины, добавил Головачев.«Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать.Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут.Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в Западный проект», — заключил эксперт.