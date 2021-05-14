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На Украине жалуются на «геополитическое одиночество»
14 мая 2021, 09:05 • 95 • Украина
Украина находится в «геополитическом» одиночестве, так как страна разорвала отношения с Россией, а страны Запада все еще не воспринимают ее как часть своего «проекта», такое мнение в своей колонке на сайте издания «Главред» выразил украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.
По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей.
«В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», — указал Головачев.
Он отметил, что во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы.
«Именно по политическим мотивам Украина не может закупить российскую вакцину. А другие лекарства, кстати, из России мы закупаем», — подчеркнул он.
В то же время вакцины западного производства, по его мнению, Украине также «не светят», так как наблюдается их дефицит, кроме того, Запад не рассматривает страну как часть своего «проекта», «не чувствует солидарности».
А после скандала с национализацией предприятия «Мотор Сич» Киеву не стоит рассчитывать и на китайские вакцины, добавил Головачев.
«Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать.
Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут.
Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в Западный проект», — заключил эксперт.
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