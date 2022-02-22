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На Украине Зеленского просят уйти в отставку: "Провалил возращение Донбасса"
22 февраля 2022, 21:00 • 445 • Политика
На Украине в партии "Слуга народа" предложили выйти из Минских соглашений. Оппозиция предложила отставку президенту Зеленскому.
На Украине призвали выйти из Минских соглашений после признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.
"Для нас это отдельная возможность выйти из этих мёртвых соглашений, но продолжать оказывать давление по поводу прекращения огня, обмена пленными, поиска без вести пропавших", - заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева.
На Украине оппозиция также призвала президента Владимира Зеленского уйти в отставку после решения России относительно республик Донбасса.
- говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
21 февраля президент России Путин заявил о признании суверенитета республик Донбасса. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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