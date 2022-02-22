На Украине Зеленского просят уйти в отставку: "Провалил возращение Донбасса"

На Украине в партии "Слуга народа" предложили выйти из Минских соглашений. Оппозиция предложила отставку президенту Зеленскому.

На Украине призвали выйти из Минских соглашений после признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

"Для нас это отдельная возможность выйти из этих мёртвых соглашений, но продолжать оказывать давление по поводу прекращения огня, обмена пленными, поиска без вести пропавших", - заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева.

На Украине оппозиция также призвала президента Владимира Зеленского уйти в отставку после решения России относительно республик Донбасса.

Власть, провалившая задачу восстановления мира и возвращения Донбасса, должна уйти. За трусость, амбиции и безответственность политиков страна и её граждане расплачиваться не должны. Поражение Зе-власти не должно стать поражением для страны,

- говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

21 февраля президент России Путин заявил о признании суверенитета республик Донбасса. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.