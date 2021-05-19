На Украине Зеленского призвали уйти в отставку

Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука выступила с призывом к властям уйти в отставку. Члены фракции заявили о просчётах правительства Зеленского, репрессиях в отношении оппозиционных политиков и журналистов.

Депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил на заседании Рады, что рейтинг украинских властей "обвалился в три раза". Также парламентарий назвал уголовное дело против лидера своей фракции исключительно политическим.

Напомним, 11 мая генпрокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении госресурсов в отношении Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака. Им вменили разглашение России данных о секретном военном подразделении Украины, создание сети вербовки и перерегистрацию месторождения на фирму из России. 13 мая Медведчук оказался под домашним арестом. Его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.