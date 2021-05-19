Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Главная / Политика

На Украине Зеленского призвали уйти в отставку

19 мая 2021, 15:35  •  114 • Политика
Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука выступила с призывом к властям уйти в отставку. Члены фракции заявили о просчётах правительства Зеленского, репрессиях в отношении оппозиционных политиков и журналистов.
Депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил на заседании Рады, что рейтинг украинских властей "обвалился в три раза". Также парламентарий назвал уголовное дело против лидера своей фракции исключительно политическим.
Напомним, 11 мая генпрокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении госресурсов в отношении Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака. Им вменили разглашение России данных о секретном военном подразделении Украины, создание сети вербовки и перерегистрацию месторождения на фирму из России. 13 мая Медведчук оказался под домашним арестом. Его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
19 мая 2021, 10:05
Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
19 мая 2021, 00:55
Киев обрёк на голод 120 тысяч пенсионеров-инвалидов
19 мая 2021, 08:15
Пелоси предложила обесчестить Олимпиаду в Китае. Дипломат строго одёрнул
19 мая 2021, 04:35
Эксперт выявил две цели украинского "Движения против агрессии России"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 20:25
"И тут внимание, Володя!": Кто подставил Россию под удар
16 мая 2021, 17:00
Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться (Руслан Осташко)
12 мая 2021, 22:15
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
15 мая 2021, 01:35
Французы задумываются о ПМЖ в России
16 мая 2021, 00:30
Фея-пулемётчица или "Золушок": Ремейк сказки вызвал оторопь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.