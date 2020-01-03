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На Украине заявили об увеличении объёма транзита российского газа
03 января 2020, 17:39 • 61 • Украина
Объём транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины увеличился на 3% в 2019 году. Об этом сообщили в компании «Укртрансгаз».
РИА Новости
«Объёмы транспортировки газа по территории Украины из России в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год», — говорится в сообщении в Facebook.
В «Укртрансгазе» заявили, что в подземных хранилищах Украины находятся 18,9 млрд куб. м газа.
«Это на 36% больше, чем год назад», — добавили в компании.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.
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