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На Украине заявили об увеличении объёма транзита российского газа

03 января 2020, 17:39  •  61 • Украина
Объём транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины увеличился на 3% в 2019 году. Об этом сообщили в компании «Укртрансгаз».
 
РИА Новости
 

«Объёмы транспортировки газа по территории Украины из России в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год», — говорится в сообщении в Facebook.

В «Укртрансгазе» заявили, что в подземных хранилищах Украины находятся 18,9 млрд куб. м газа.

«Это на 36% больше, чем год назад», — добавили в компании.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.

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