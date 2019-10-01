Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А вот и трудовая реформа // Начистоту
Как нас накажут. Российский след в Украингейте найден
Тупой польский генерал оценил российский спецназ (Руслан Осташко)
Опубликовано видео «золотой» попытки Ласицкене на ЧМ в Дохе
Главная / Украина

На Украине заявили об уничтожении железнодорожной инфраструктуры

01 октября 2019, 12:09  •  212 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железнодорожная инфраструктура страны почти полностью уничтожена.
 
Pixabay
 

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Её постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители... У нас на 90% истощена «Укрзализныця». То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», — цитирует его УНИАН.

По его словам, на Украине почти ежедневно горят локомотивы, а также «не хватает тяги», чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявлял, что инфраструктура всей Украины находится в изношенном состоянии. Вместе тем он отмечал, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт наследия СССР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



212
Источник
Похожие новости
30 сентября 2019, 19:54
Трамп обвинил СМИ США в игнорировании скандала вокруг Байдена
30 сентября 2019, 16:39
Два литовских депутата решили не посещать сессию ПАСЕ из-за России
30 сентября 2019, 23:09
Адвокат: Янукович не поедет в суд на Украину из-за рисков
30 сентября 2019, 16:54
Сможет ли правящая коалиция Молдовы найти общий знаменатель
30 сентября 2019, 23:09
Новак и Шефчович обсудили реформу украинского рынка газа
30 сентября 2019, 16:39
Эксперт прокомментировал сотрудничество Украины и МВФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2019, 23:39
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
25 сентября 2019, 19:39
Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»
28 сентября 2019, 04:56
Шарий беседует с Гончаренко
29 сентября 2019, 08:24
Унижаться нельзя отказаться. Олимпийская запятая для Кремля
25 сентября 2019, 16:24
Зеленский опубликовал совместную фотографию с Трампом
29 сентября 2019, 08:24
В ожидании налёта. Окопы, лазарет и снайпер
29 сентября 2019, 05:09
Как Путин «помогает» олигархам. Вторая волна олигархов уходит в небытие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.