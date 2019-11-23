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На Украине заявили об ухудшении экологической ситуации около севшего на мель танкера
23 ноября 2019, 16:54 • 64 • Украина
Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил об ухудшении экологической ситуации около севшего на мель танкера в Одесском заливе.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз», — написал он.
По его словам, специалисты в настоящий момент работают на месте происшествия и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.
«По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море», — добавил чиновник.
Ранее заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков заявил, что концентрация нефтепродуктов в воде в Одесском заливе в 90 раз превышает норму из-за севшего на мель танкера.
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