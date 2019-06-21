На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

По словам Червоненко, в этом году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС.

«В этом году у нас вызовы, после которых мы можем разорваться 1 сентября не только полным дефолтом. У нас в этом году 16 млрд выплат (по долгам. — RT) и судьба трубы... если мы потеряем трубу или она перейдёт какому-то инвестору, то нас ждёт югославский вариант», — отметил Червоненко.

При этом он выразил сомнение, что новый состав Верховной рады сможет справиться с текущей ситуацией в стране из-за некомпетентности кандидатов в депутаты.

«Я разочарован, когда смотрю на эти избирательные списки. Это повторение «новых лиц», только ещё хуже, потому что придут много «соросовских», модных, перекрашенные и переобутые», — подчеркнул Червоненко.

По его мнению, представленные кандидаты не готовы выходить «в большую политику», где решается судьба граждан страны.

В связи с этим он призвал украинского лидера Владимира Зеленского «говорить всё в глаза» и не допустить, чтобы страна «упала в пропасть».

Ранее оператор украинской ГТС «Укртрансгаз» предупредил о чрезвычайной ситуации в связи с дефицитом средств на оплату контрактов по закупкам газа для собственных нужд.

В конце мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт. Со своей стороны, депутат Верховной рады Вадим Рабинович, комментируя заявление Коломойского, отметил, что Киеву с дефолтом нужно подождать, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.

Политолог Антон Бредихин прокомментировал в беседе с Nation News заявление Рабиновича.