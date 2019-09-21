Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евразийские учения и подстава в деле Устинова (Геополитика.Руслан Осташко)
В Совфеде рассказали о последствиях в случае удара США по Калининграду
Нас спасёт национальная идея?
«Глупое заявление»: Медведев напомнил о провале ПВО США
Главная / Украина

На Украине заявили об отказе от участия в сессии ПАСЕ

21 сентября 2019, 14:54  •  128 • Украина
Украинский депутат Богдан Яременко заявил, что делегация от Киева не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, власти планируют провести консультации с другими государствами — членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.
 
Reuters
 

«Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», — написал он в Facebook.

В августе Яременко заявил, что задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы — продвижение интересов Украины, а не исключение из организации России.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Как отмечали в МИД России, резолюция ассамблеи о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль Москвы в решении современных проблем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
21 сентября 2019, 14:54
Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
21 сентября 2019, 14:54
«Не похоже на поиск компромиссов»: на Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу
20 сентября 2019, 17:39
МИД Украины: контактная группа не подписала "формулу Штайнмайера" из-за недоразумения
21 сентября 2019, 11:39
Пять побед Дины Авериной и сенсация от Селезнёвой: как россиянки выиграли всё золото на ЧМ по художественной гимнастике
21 сентября 2019, 01:54
«Ориентация на пересмотр итогов войны»: как Европарламент объявил пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой
20 сентября 2019, 19:24
Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2019, 08:24
«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать росси...
21 сентября 2019, 02:09
Когда на Украине ждать новый переворот: К Порошенко приехал режиссёр Евромайдана
21 сентября 2019, 08:39
Днепр не наш, а канал наш: Киев на будущее пригрозил Москве из-за водной блокады
21 сентября 2019, 02:09
«Ничтожные претензии»: МИД России ответил Эстонии
21 сентября 2019, 02:09
На словах были героями: В "Зону 51" собирались 1,5 миллиона, а в итоге не д...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
15 сентября 2019, 03:09
"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Соловьев и Гаспарян оценили
14 сентября 2019, 20:39
"Способна перевернуть с ног на голову боевые действия на море": NI восхитила стремительность русского "Шквала"
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процитированные Путиным
15 сентября 2019, 22:39
Украине придется перекачивать российский газ в ЕС даже без контракта с Москвой - источник
15 сентября 2019, 12:39
«Женщина может взять оружие»: бывшая участница женского батальона дагестанского села Дылым о событиях 20-летней давности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.