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На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
27 сентября 2019, 13:54 • 28 • Украина
Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.
globallookpress.com
Об этом он сказал в интервью «Экономической правде».
По его словам, Украине «надо иметь какой-то суицидальный настрой», чтобы пойти на такой шаг.
«Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы всё восстанавливаем, то значит, мы даём месседж внешнему миру, что всё хорошо, всё прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет», — сказал он.
Министр также отметил, что железнодорожное сообщение Украины с Россией является отдельным вопросом.
«Если говорить политически... то можно было бы опять-таки заблокировать. Озвучу несколько цифр. Например, за восемь месяцев 2019 года перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 млрд гривен. Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы — одни из немногих, которые являются прибыльными», — указал Криклий.
Вместе с этим глава украинского ведомства подчеркнул, что прекращение железнодорожного сообщения создало бы дополнительные препятствия для украинцев, которые всё равно ездят в Россию. По его словам, им бы просто пришлось добираться туда через Белоруссию.
Ранее экс-глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между украинской и российской сторонами «прекращается само по себе».
Позднее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Омеляна.
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