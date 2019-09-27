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На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией

27 сентября 2019, 13:54  •  28 • Украина
Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.
 
globallookpress.com
 

Об этом он сказал в интервью «Экономической правде».

По его словам, Украине «надо иметь какой-то суицидальный настрой», чтобы пойти на такой шаг.

«Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы всё восстанавливаем, то значит, мы даём месседж внешнему миру, что всё хорошо, всё прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет», — сказал он.

Министр также отметил, что железнодорожное сообщение Украины с Россией является отдельным вопросом.

«Если говорить политически... то можно было бы опять-таки заблокировать. Озвучу несколько цифр. Например, за восемь месяцев 2019 года перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 млрд гривен. Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы — одни из немногих, которые являются прибыльными», — указал Криклий.

Вместе с этим глава украинского ведомства подчеркнул, что прекращение железнодорожного сообщения создало бы дополнительные препятствия для украинцев, которые всё равно ездят в Россию. По его словам, им бы просто пришлось добираться туда через Белоруссию.

Ранее экс-глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между украинской и российской сторонами «прекращается само по себе».

Позднее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Омеляна.

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