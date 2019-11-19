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На Украине заявили об избыточном числе школьных учителей в стране
19 ноября 2019, 02:24 • 53 • Украина
Глава Министерства образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала «1+1» заявила, что в настоящее время учителей в стране больше, чем требуется для учащихся.
РИА Новости
«У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем нужно для того контингента учащихся, который есть сейчас», — отметила она.
По её словам, хотя это и «очень непопулярная» инициатива, учителям, работающим в украинских сёлах, необходимо будет пройти повышение квалификации и переквалификацию.
Новосад также сообщила, что в этом году в стране пройдёт пилотный проект сертификации педагогов.
«Регистрация на сертификацию является добровольной, и её смогут пройти 1000 учителей начальных классов», — рассказала министр.
При этом для тех учителей, которые пройдут сертификацию, предусмотрено повышение зарплаты на 20% в 2020 году.
Ранее Новосад объявила о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения в 2020 году.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН заявил, что данная инициатива вызовет раскол и недовольство украинского общества.
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