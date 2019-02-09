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На Украине заявили о захвате храма УПЦ сторонниками новой церкви

09 февраля 2019, 20:54  •  50 • Украина
На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в селе Онишковцы Шумского района сторонниками новой церкви Украины в присутствии представителя Райгосадминистрации и работников Нацполиции.
 
© Андрей Стенин РИА Новости
 

Соответствующее заявление сделали в Украинской православной церкви.

«9 февраля 2019 года сторонники ПЦУ при поддержке представителя Шумской РГА и в присутствии работников Нацполиции захватили храм УПЦ в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишковцы Шумского района Тернопольской области, срезав замки на дверях храма», — говорится в сообщении.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что происходящие на Украине раскол, захваты храмов и насилие противоречат воле Божией.

Сербский патриарх Ириней сравнил церковный кризис на Украине с бомбой.

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