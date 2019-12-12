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На Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
12 декабря 2019, 19:09 • 98 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
РИА Новости
«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета,» — написал он в Facebook.
По его словам, это итог очень сложной и упорной работы и важный шаг к полному раскрытию дела.
Глава МВД поблагодарил правоохранительные органы за службу.
В июле в Генпрокуратуре заявили, что по делу допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у расследования будет результат.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.
Подробнее — в материале RT.
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