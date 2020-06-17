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На Украине заявили о выселении крымчан без паспорта РФ

17 июня 2020, 10:00  •  52 • Политика
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Письмо с жалобой направили генеральному секретарю ООН
На Украине полагают, что жителей Крыма заставляют получать российское гражданство взамен украинского. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия проводит "насильственную паспортизацию" граждан.
Украинская сторона направила письмо на имя генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша с просьбой предпринять меры для противодействия подобному "нарушению международного права". Об этом сообщает "Укринформ".
Также в письме отмечается, что "насильственная выдача" российских паспортов является "циничным элементом систематического давления" на украинских граждан.
Кислица утверждает, что тех, кто отказывается получать российский паспорт, депортируют из Крыма с запретом посещать полуостров в дальнейшем.
Напомним, в 2014 г. жители Крыма во время народного референдума проголосовали за присоединение полуострова к России – инициативу поддержали 96% крымчан. При этом на Украине Россию обвинили в аннексии и до сих пор не признали результаты голосования. Также в Незалежной остро реагируют на любые слова по поводу принадлежности Крыма России.

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