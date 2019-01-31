Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Горбачёв и Ельцин пытались продать японцам Курилы, но Путин помешал этой сделке ...
На Украине официально зарегистрировали новую церковную структуру
Мэром Махачкалы стал политик из Москвы
Утка для дурака. Путинские ЧВК в Венесуэле
Главная / Украина

На Украине заявили о выполнении плана по реформированию армии на 68%

31 января 2019, 19:09  •  73 • Украина
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что четырёхлетний план по реформированию украинских Вооружённых сил за два года был выполнен на 68%.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНИАН.

«Прошло ровно 50% времени, которое мы определили для проведения реформ. Мы выполнили 68% из общего плана за эти два года», — сказал он.

Говоря об укомплектовании ВСУ, Полторак отметил, что в прошлом году контракты на службу в Вооружённых силах подписали более 30 тыс. военнослужащих, из которых 2 тыс. — офицеры.

Также он добавил, что в украинской армии в настоящий момент служат 57 тыс. женщин.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики в Донбассе выдают модернизированное советское вооружение за новое.

Эксперт в области вооружения, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с Nation News оценил состояние ВМС Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


73
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 12:39
На Украине вступил в силу закон о юрисдикции религиозных общин
31 января 2019, 15:54
В Народном фронте заявили о поддержке выдвижения Яценюка в президенты
30 января 2019, 20:24
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
Загрузка...
30 января 2019, 20:24
Пропавший без вести: на Украине возбудили дело об убийстве по факту исчезновения капитана «Норда»
31 января 2019, 12:39
Эксперт оценил заявление украинского экс-министра об экономическом крахе без России
30 января 2019, 20:24
На Украине сообщили об отключении большинства госшахт от электроснабжения
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провал...
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали&quo...
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата...
31 января 2019, 09:39
"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддер...
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2019, 02:24
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
25 января 2019, 13:54
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
25 января 2019, 13:54
"Все, Украины почти что нет": Киев и Москва не могут договориться о транзите газа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.