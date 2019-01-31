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На Украине заявили о выполнении плана по реформированию армии на 68%
31 января 2019, 19:09 • 73 • Украина
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что четырёхлетний план по реформированию украинских Вооружённых сил за два года был выполнен на 68%.
РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
«Прошло ровно 50% времени, которое мы определили для проведения реформ. Мы выполнили 68% из общего плана за эти два года», — сказал он.
Говоря об укомплектовании ВСУ, Полторак отметил, что в прошлом году контракты на службу в Вооружённых силах подписали более 30 тыс. военнослужащих, из которых 2 тыс. — офицеры.
Также он добавил, что в украинской армии в настоящий момент служат 57 тыс. женщин.
Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики в Донбассе выдают модернизированное советское вооружение за новое.
Эксперт в области вооружения, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с Nation News оценил состояние ВМС Украины.
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