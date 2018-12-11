На Украине заявили о выходе из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) сообщила о выходе украинской стороны из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб стран — участниц СНГ, которое было заключено в 1992 году.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным», — отметили в СВРУ.

В ведомстве также рассказали о своём намерении «вместе со своими партнёрами по Евроатлантическому разведывательному сообществу» вести работу по нейтрализации деятельности российских спецслужб.

Ранее Верховная рада приняла закон о прекращении договора о дружбе с Россией.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил закон о прекращении договора о дружбе с Россией.

При этом политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН рассказал о последствиях разрыва договора о дружбе.