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На Украине заявили о выходе из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ
11 декабря 2018, 23:25 • 48 • Украина
Служба внешней разведки Украины (СВРУ) сообщила о выходе украинской стороны из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб стран — участниц СНГ, которое было заключено в 1992 году.
Reuters
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным», — отметили в СВРУ.
В ведомстве также рассказали о своём намерении «вместе со своими партнёрами по Евроатлантическому разведывательному сообществу» вести работу по нейтрализации деятельности российских спецслужб.
Ранее Верховная рада приняла закон о прекращении договора о дружбе с Россией.
Экс-депутат Рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил закон о прекращении договора о дружбе с Россией.
При этом политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН рассказал о последствиях разрыва договора о дружбе.
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