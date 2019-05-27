Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Принял решение скрыться»: СК просит арестовать водителя, наехавшего на сотрудни...
Патриарх Кирилл передал Совету Европы документы по дискриминации Украинской прав...
Дайджест СМИ: Успех правых на выборах в Европе, Трамп в Японии, Huawei не хочет ...
Верховная рада 30 мая рассмотрит вопрос об отставке правительства
Главная / Украина

На Украине заявили о возбуждении ещё одного дела против Порошенко

27 мая 2019, 18:09  •  23 • Украина
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что подал новое заявление против бывшего главы государства Петра Порошенко о попытке «узурпации» судебной власти.
 
РИА Новости
 

«Сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко — о попытке узурпации им судебной власти», — написал он в своём Telegram-канале.

Как отметил Портнов, Государственное бюро расследований Украины уже начало расследование по его заявлениям в отношении Порошенко по фактам государственной измены, отмывания денег, злоупотребления властью, а также легализации в офшорах преступных доходов.

При этом, по словам юриста, он намерен направить ещё «десятки» других обращений о преступлениях сложившего полномочия украинского президента.

Ранее Портнов заявил о намерении добиться ареста всех активов Порошенко.

Сам Порошенко, комментируя начатые против него расследования, выразил уверенность, что часть из них инициирована представителями «пятой колонны».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 14:54
В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
27 мая 2019, 11:39
В Госдуме оценили заявление об убытках Киева от ухудшения отношений с Москвой
27 мая 2019, 14:54
Заключённые одесской колонии предприняли попытку захватить админздание
26 мая 2019, 19:24
В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишить Порошенко денег и свободы
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 мая 2019, 02:09
"Уникальный проходимец, надувший Абрамовича": Совет Коломойского "кину...
27 мая 2019, 05:24
"Доллар теперь ничем не обеспечен": План Москвы по "сливу" америк...
27 мая 2019, 05:24
"А в России за это платят": Немецкий полицейский решил применить "шоко...
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишит...
27 мая 2019, 05:24
"Боль" Германии, победа Ле Пен, Ципрас объявил досрочные выборы: Каким окаж...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2019, 16:09
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
24 мая 2019, 09:09
Доллар сбросят с пьедестала? Wall Street Journal назвал главную причину краха американской валюты
21 мая 2019, 09:39
Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински
21 мая 2019, 06:24
Зеленский первым указом назначил главного по армии Украины
24 мая 2019, 03:54
В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд
23 мая 2019, 00:39
"Говорили несколько часов": Киев рассказал, как Зеленский ищет решения по Донбассу
25 мая 2019, 17:39
"Выглядит не ахти": Источники сообщили об отставке Владислава Суркова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.