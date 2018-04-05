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На Украине заявили о «трёхсотлетней» войне с Россией

05 апреля 2018, 00:39  •  53 • Украина
Военный конфликт между Россией и Украиной продолжается уже 300 лет. Об этом в эфире украинского телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак.
 
Reuters
 

«Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но всё равно война продолжится. Она идёт 300 лет», — цитирует Грымчака РИА Новости.

По его словам, Москва предпринимает попытки «расшатать ситуацию под тем или иным соусом» на всей территории Украины.

Ранее бывший министр обороны Украины Евгений Марчук призвал ВСУ не строить иллюзий о «наступлении на Ростов».

В марте командир ВСУ заявил, что мечтает об исчезновении России.

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