На Украине заявили о скором снятии санкций с России в Европе

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Прогнозом на будущее поделился экс-депутат Рады

Киев допусти роковую ошибку, из-за которой их западные партнеры могут заставить страну снять с Москвы санкции в ближайший срок. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".

Политик напомнил, что Украина до сих пор уклоняется от выполнения Минских соглашений. Новая власть, во главе которой стоит Владимир Зеленский, так и не решились на предусмотренную договоренностями конституционную реформу. Президент не принял закона об особом статутсе Донбасса, выборы в регионе не провел.

"Закон об амнистии тоже не сделал", – приводит его слова РИА "Новости".

При этом, заявил бывший депутат, ограничения против России сильно ударили по европейским производителям товаров, которые лишились многомиллиардных заработков. В свою очередь, это может обернуться против действующей власти в государствах Европы. Народ, осознавая, что ответственность за потери их собственной выручки несет правительство, может попросту перестать отдавать голоса за сторонников антироссийских санкций. Этого в правящих партиях допускать не намерены.

В частности, такой исход вероятен, по его мнению, в Германии, где в ближайшее время пройдут новые выборы. Действующий канцлер страны Ангела Меркель балотироваться на новый срок не собирается. Тем не менее, в ближайшее время у нее намечены встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Эксперты уже строят собственные предположения, что именно намерена она обсудить с лидерами обеих стран.