Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по мор...
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав ...
Главная / Политика

На Украине заявили о секретном соглашении России с Лукашенко

25 августа 2020, 21:20  •  105 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У киевских СМИ возникли подозрения из-за полетов военного ИЛ-76МД
Украинский журналист Михаил Макарук заявил, что между Белоруссией и РФ зафиксированы "подозрительные перемещения" военных авиатранспортников. По его словам, поводом стала информация на одном из серверов о том, что ИЛ-76МД ВВС Белоруссии приземлился 14 августа на российской авиабазе Дягелево.
В Рязани расположено высшее командное училище войск ВДВ. А само судно предназначено для парашютного и посадочного десантирования личного состава, военной техники и груза.
Также у Макарука вызвал подозрение факт того, что 12 августа этот же самолет совершил посадку в Новосибирке. Как сообщает "Политнавигатор", Минобороны отмечало, что в Россию тогда доставили белорусскую команду на конкурс "Отличники военной разведки", однако украинские СМИ такой ответ не устроил – Макарук заявил, что РФ может пытаться "отвлечь внимание журналистов".
В этот же день, считает он, белорусское судно залетело в Подмосковье за 45-й бригадой специального назначения ВДВ, которая якобы принимала участие в "захвате Крыма" и боевых действия на Донбассе.
Но еще более странное заявление сделал Макарук, сказав о том, что президент РФ Валдимир Путин заключил с Лукашенко некое соглашение для "удушения" протестов в Белоруссии путем перебросок "дополнительных сил или грузов".
"Или же они являются элементом подготовки к захвату территории и объявления о введении российских "миротворцев" в рамках ОДКБ", – заявил Макарук.
Стоит отметить, что Макарук является ведущим Ютуб-канала "Информнапал", который тесно аффилирован с разведкой Минобороны Украины. Кстати, подобные конспирологические версии исходят не только от неофициальных представителей украинских силовых структур. Ранее политтихенолог Денис Богуш заявил, что российские ученые изобрели коронавирус, чтобы спасти страну от европейских и американских санкций.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Навальном в Германии
25 августа 2020, 12:10
Диагноз Навального от немецких врачей: Правильный перевод
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже вы...
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильево...
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, чт...
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
22 августа 2020, 11:40
"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского
22 августа 2020, 16:15
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
24 августа 2020, 22:25
Готов ответить силой: Кедми заявил об опасной для Запада непредсказуемости Путина
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с митинга
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.