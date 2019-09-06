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На Украине заявили о рекордном числе посетивших Чернобыль туристов
06 сентября 2019, 20:39 • 69 • Украина
Установлен рекорд по числу туристов, посетивших чернобыльскую зону отчуждения.
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.
«В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения — 74 671 турист за восемь месяцев», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в зоне отчуждения утвердили для посетителей 21 маршрут, среди них 13 наземных, пять водных и три воздушных.
5 августа государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых сталкеров, пытавшихся попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.
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