На Украине заявили о рекордном числе посетивших Чернобыль туристов

Установлен рекорд по числу туристов, посетивших чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

«В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения — 74 671 турист за восемь месяцев», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в зоне отчуждения утвердили для посетителей 21 маршрут, среди них 13 наземных, пять водных и три воздушных.

5 августа государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых сталкеров, пытавшихся попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.