Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа": Русские п...
Великобритания вновь тормозит: Палата лордов согласовала отсрочку Brexit
Президент Литвы в Брюсселе жаловался НАТО на Беларусь
«В русле позиции президента»: глава Пентагона заявил, что Россия и Китай намерен...
Главная / Украина

На Украине заявили о рекордном числе посетивших Чернобыль туристов

06 сентября 2019, 20:39  •  69 • Украина
Установлен рекорд по числу туристов, посетивших чернобыльскую зону отчуждения.
 
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
 

Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

«В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения — 74 671 турист за восемь месяцев», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в зоне отчуждения утвердили для посетителей 21 маршрут, среди них 13 наземных, пять водных и три воздушных.

5 августа государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых сталкеров, пытавшихся попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
06 сентября 2019, 10:54
Серена Уильямс одержала победу над Свитолиной и вышла в финал US Open
06 сентября 2019, 14:09
В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел
06 сентября 2019, 20:54
У властей Молдовы нет единого мнения по поводу будущего Приднестровья
06 сентября 2019, 17:24
На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ
05 сентября 2019, 21:54
Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»
05 сентября 2019, 21:54
В ЕС призвали Киев расследовать обстрел телеканала «112 Украина»
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать В...
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее п...
06 сентября 2019, 17:39
"Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа": Русские пользо...
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2019, 13:39
"Получила то, ради чего строила из себя потерпевшую": Трамп передал Польше "отличное сообщение"
03 сентября 2019, 14:39
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
04 сентября 2019, 07:09
От удара ракеты "Малютка" советской разработки израильский броневик разнесло на части
05 сентября 2019, 02:24
«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.