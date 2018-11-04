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На Украине заявили о реализации «плана Б» по «Северному потоку — 2»

04 ноября 2018, 11:09  •  198 • Украина
«Нафтогаз Украины» приступил к «плану Б» в отношении строительства «Северного потока — 2», который заключается в намерении «компенсировать убытки», затребовав у России более $12 млрд через Международный арбитраж.
 
Reuters
 

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ZIK.

По его словам, «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на усилия Украины по остановке его реализации, потому что правительство и бизнес Германии поддерживают проект.

При этом Витренко выразил опасение, что при таком развитии событий транзит газа через Украину будет остановлен.

«Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который фактически уже начался, где мы требуем более $12 млрд, из которых десять — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но компенсация финансовых убытков — это резервный вариант, всё-таки первый вариант — план А — это сохранить транзит», — сказал он.

В октябре в «Нафтогазе» рассказали о «плане Б» Киева на случай запуска «Северного потока — 2».

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер о том, что позиция властей Германии относительно «Северного потока — 2» остаётся неизменной.

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