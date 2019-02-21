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На Украине заявили о раскрытии схемы «вмешательства» России в выборы

21 февраля 2019, 18:54  •  75 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему попытки «вмешательства» России в президентские выборы, сообщает пресс-служба ведомства.
 
РИА Новости
 

По данным СБУ, проект якобы предполагал создание в избирательных округах «пирамид» и подкуп избирателей, а координатором был некий депутат Верховной рады.

Сообщается, что в схеме участвовали россияне, украинцы, а также иностранцы, которые «долгое время работали в России».

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган проинформировала в Facebook, что в рамках дела проведено более 50 обысков.

По её словам, изъяты наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности группы.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о планах по защите от «кибератак России» на выборах.

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