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На Украине заявили о раскрытии схемы «вмешательства» России в выборы
21 февраля 2019, 18:54 • 75 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему попытки «вмешательства» России в президентские выборы, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости
По данным СБУ, проект якобы предполагал создание в избирательных округах «пирамид» и подкуп избирателей, а координатором был некий депутат Верховной рады.
Сообщается, что в схеме участвовали россияне, украинцы, а также иностранцы, которые «долгое время работали в России».
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган проинформировала в Facebook, что в рамках дела проведено более 50 обысков.
По её словам, изъяты наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности группы.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о планах по защите от «кибератак России» на выборах.
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