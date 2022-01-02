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На Украине заявили о "правах" на четыре региона России
02 января 2022, 00:30 • 223 • Политика
Украинский публицист Грабовский заявил о правах Киева на четыре региона России. Это он вычитал в неких европейских картах, на которых Украина существует аж с XVIII века.
На Украине заявили претензии сразу на четыре региона России - Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. О правах Киева на них заявил украинский публицист Сергей Грабовский в статье для журнала "День".
Поводом для территориальных претензий стали недавние заявления президента России Владимира Путина. Он справедливо указал, что в составе современной Украины находятся исторически русские территории. Это вызвало ярость украинского публициста.
- возмутился Грабовский.
При этом он сослался не некие европейские карты, согласно которым в XVIII веке Украина якобы уже существовала, а Россия - нет. На этом основании он заявляет о принадлежности Украине четырёх регионов России.
План 2018
К слову, это далеко не первый случай, когда на Украине покушаются на русские земли. Ранее бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун в эфире украинской Черноморской ТРК сообщил, что тема присоединения к Украине русских территорий обсуждалась ещё в 2018 году, в период президентства Петра Порошенко. В Киеве хотели воспользоваться опытом Франции с её "заморскими территориями" и включить в состав Незалежной области компактного проживания украинцев.
Украинский генерал заметил, что Украина не претендовала на территории Канады, где находится довольно большая украинская диаспора. Нет, Киев положил глаз на регионы, принадлежащие России, в том числе Приморский край.
- рассказал Виктор Ягун.
Напомним, что мечты Украины о разделе России давно ни для кого не секрет. Различные украинские политические и общественные деятели регулярно озвучивают предложения по захвату различных регионов России. В основном речь идёт о Крыме, однако часто упоминаются Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
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