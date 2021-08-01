На Украине заявили о "неуместном" переговорщике по русскому газу

Украина признала необходимость переговоров по транзиту газа с Россией. "Переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" неуместно вести", - заявил глава "Нафтогаза" Украины.

На Украине, наконец, признали, что переговоры о продлении газового транзита после 2024 года надо вести с Россией, а не с Германией. С заявлением по этому поводу выступил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Сделка Германии и США по газопроводу "Северный поток - 2" поставила окончательную точку в этом вопросе. Газопровод будет достроен и запущен, несмотря на все надежды Украины на обратное. Теперь в Киеве начали думать, что делать дальше. Потому что контракт на прокачку русского газа через территорию Незалежной истекает уже в 2024 году, и с запуском "Северного потока - 2" необходимость в продлении договора отпадает.

Переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом",

- заявил Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода"*.

Напомним, что Украина может лишиться транзита газа и раньше 2024 года. По оценкам экспертов, украинская газотранспортная система (ГТС) стремительно ветшает, а деньги на её модернизацию и поддержание в рабочем состоянии не выделяются в полном объёме.

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