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На Украине заявили о "неуместном" переговорщике по русскому газу
01 августа 2021, 01:35 • 18 • Политика
Украина признала необходимость переговоров по транзиту газа с Россией. "Переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" неуместно вести", - заявил глава "Нафтогаза" Украины.
На Украине, наконец, признали, что переговоры о продлении газового транзита после 2024 года надо вести с Россией, а не с Германией. С заявлением по этому поводу выступил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Сделка Германии и США по газопроводу "Северный поток - 2" поставила окончательную точку в этом вопросе. Газопровод будет достроен и запущен, несмотря на все надежды Украины на обратное. Теперь в Киеве начали думать, что делать дальше. Потому что контракт на прокачку русского газа через территорию Незалежной истекает уже в 2024 году, и с запуском "Северного потока - 2" необходимость в продлении договора отпадает.
- заявил Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода"*.
Напомним, что Украина может лишиться транзита газа и раньше 2024 года. По оценкам экспертов, украинская газотранспортная система (ГТС) стремительно ветшает, а деньги на её модернизацию и поддержание в рабочем состоянии не выделяются в полном объёме.
* "Радио Свобода" - включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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