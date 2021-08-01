Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобра...
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
Главная / Политика

На Украине заявили о "неуместном" переговорщике по русскому газу

01 августа 2021, 01:35  •  18 • Политика
Украина признала необходимость переговоров по транзиту газа с Россией. "Переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" неуместно вести", - заявил глава "Нафтогаза" Украины.
На Украине, наконец, признали, что переговоры о продлении газового транзита после 2024 года надо вести с Россией, а не с Германией. С заявлением по этому поводу выступил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Сделка Германии и США по газопроводу "Северный поток - 2" поставила окончательную точку в этом вопросе. Газопровод будет достроен и запущен, несмотря на все надежды Украины на обратное. Теперь в Киеве начали думать, что делать дальше. Потому что контракт на прокачку русского газа через территорию Незалежной истекает уже в 2024 году, и с запуском "Северного потока - 2" необходимость в продлении договора отпадает.
Переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом",
- заявил Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода"*.
Напомним, что Украина может лишиться транзита газа и раньше 2024 года. По оценкам экспертов, украинская газотранспортная система (ГТС) стремительно ветшает, а деньги на её модернизацию и поддержание в рабочем состоянии не выделяются в полном объёме.
* "Радио Свобода" - включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






18
Источник
Похожие новости
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
31 июля 2021, 08:10
Подождём 15 лет и нападём: Украинский план захвата России оценил Бородай
31 июля 2021, 15:30
Была бы атомная бомба, всем бы грозили, чтобы деньги платили
31 июля 2021, 18:15
Использовать МКС после 2024 года станет опасно: "Роскосмос" предупредили об угрозе
31 июля 2021, 18:15
Набиуллина: Инфляция - это налог на бедность. И она в России ещё надолго
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 июля 2021, 18:15
Использовать МКС после 2024 года станет опасно: "Роскосмос" предупредили об...
31 июля 2021, 18:15
Набиуллина: Инфляция - это налог на бедность. И она в России ещё надолго
31 июля 2021, 21:00
Кто разжигает межнациональную рознь в Крыму? (Платон Беседин)
31 июля 2021, 20:05
Противников вакцинации атаковали газом: Парижане митингуют, полиция лютует
31 июля 2021, 23:45
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2021, 06:15
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
26 июля 2021, 21:50
"Пусть Европа сама бронирует": В Киеве выдвинули "Газпрому" условия по транзиту
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
25 июля 2021, 09:10
Что будет, если Украине ничего не достанется
25 июля 2021, 17:25
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госперевороте
25 июля 2021, 21:05
Украинский план возвращения Крыма разваливается. Подвели США
25 июля 2021, 00:00
Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.