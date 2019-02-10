Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Горжусь тем, что я русский": Мэр Риги Ушаков рассказал, за что его кр...
Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - исто...
Порошенко пообещал запускать в космос украинские ракеты из Флориды
Не флиртовать и не хихикать с Путиным: Порошенко решил объяснить украинцам, како...
Главная / Украина

На Украине заявили о проблемах с въездом украинцев в Россию

10 февраля 2019, 09:54  •  60 • Украина
Госпогранслужба Украины заявила, что граждане страны испытывают проблемы с въездом на территорию России.
 
Reuters © Vyacheslav Madiyevsky
 

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В течение последних трёх дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ России», — указывается в заявлении.

В сообщении уточняется, что только через российский пункт пропуска «Нехотеевка» в Харьковской области не смогли проехать более 90 украинцев.

Как отметила украинская сторона, российские пограничники либо не объясняют причин отказа во въезде, либо «ссылаются на мифический указ о запрете на въезд автомобилей с большим объёмом двигателя».

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что украинские пограничники с начала 2019 года не пустили в страну более 500 российских граждан.

30 ноября Киев запретил въезд на территорию Украины российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Позднее украинские власти продлили данный запрет. 

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлить запрет на въезд в страну мужчинам — гражданам России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


60
Источник
Похожие новости
09 февраля 2019, 17:39
Эксперт прокомментировал слова Порошенко о членстве Украины в ЕС и НАТО
09 февраля 2019, 11:09
Власти Крыма призвали Украину «умерить свой военный порыв»
09 февраля 2019, 20:54
В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции
Загрузка...
09 февраля 2019, 14:24
В Киеве разъяснили указ Порошенко о границах в Донбассе
09 февраля 2019, 17:39
Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании
10 февраля 2019, 09:54
На Украине заявили о проблемах с въездом украинцев в Россию
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
10 февраля 2019, 03:39
Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - источник
10 февраля 2019, 00:24
В центре Киева 40 человек штурмовали управление полиции: Трёх правоохранителей увезли...
10 февраля 2019, 03:39
Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
10 февраля 2019, 03:39
"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший дв...
10 февраля 2019, 01:54
Как Россия одним залпом Дальний Восток присоединила
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2019, 06:09
С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле
07 февраля 2019, 13:54
"Конец еврейского фашизма": в Тель-Авиве наконец разглядели сирийские С-300
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.