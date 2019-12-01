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На Украине заявили о превосходстве российских боевых катеров
01 декабря 2019, 10:09 • 118 • Украина
Украинский военный эксперт Тарас Чмут заявил о превосходстве российского патрульного катера проекта «Соболь» над артиллерийским катером (МБАК) типа «Гюрза-М», который стоит на вооружении Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Reuters
«Украинский МБАК (около 54 т) и российский «Соболь» (около 57,5 т). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, в восьми корпусах ВМСУ (Военно-морских сил Украины. — RT) закончат их закупку», — написал он в Twitter.
Ранее в Верховной раде сравнили возвращённые Россией украинские военные корабли с консервными банками, заявив, что они не представляют боевой ценности.
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