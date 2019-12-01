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На Украине заявили о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии
01 декабря 2019, 19:54 • 162 • Украина
Украинские трейдеры с воскресенья, 1 декабря, прекратили импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на одного из участников рынка.
РИА Новости
По его словам, импорт электроэнергии из Белоруссии прекращён с 01:00 по местному времени (02:00 мск).
Он объяснил это тем, что стоимость белорусской электроэнергии в настоящее время выше, чем украинской.
Указывается, что общий импорт электроэнергии на Украину составляет 0,1—1,7% от потребления.
Участник рынка добавил, что импорт электроэнергии из России на Украину ночью составляет 16 мВт, а днём — порядка 200—300 мВт при потреблении 16 000—21 000 мВт.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что украинские власти якобы решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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