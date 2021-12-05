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На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток

05 декабря 2021, 19:05  •  282 • Политика
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com//www.globallookpress.com
На севере Казахстана тоже жили украинцы, утверждает писатель
Одиозный киевский писатель Петр Кралюк разразился очередной статьей про историю Украины, в которой вновь покусился на российские земли. На этот раз философ из Незалежной заявил, что Сибирь и Дальний Восток должны считаться украинскими.
Рассуждая о миграции украинцев в старые времена, Кралюк отметил, что в Сибирь его народ перебрался еще XVI веке. В период Российской империи количество украинцев на этой территории только росло. Писатель указал на то, что есть Серый Клин – некая территория, которую украинцы активно заселяли в XIX веке. Это территория современной Сибири и севера Казахстана. 
Украинцы в то время надеялись получить там землю, которая по своим свойствам походила на их родную. При этом философ не говорит о том, что регион к тому моменту больше века входил в состав России.
Кралюк пишет, что к концу XIX века, согласно переписи населения, в тех регионах насчитывалось двести тыс. украинцев, что, по его мнению, немало. 
Впрочем, писатель отмечает, что несколько волн миграции не сделали украинцев к 1940-м годам доминирующим народом в этой местности. Однако это не мешало им обживаться – были созданы украинские организации, административные единицы и газеты. 
Зато, пишет Кралюк, в Зеленом клине – от Приморья до Амурской области – была другая ситуация. На Дальний Восток уехало больше трехсот тыс. украинцев в несколько волн миграции. К концу существования СССР их, по данным фантазера, было около полумиллиона. В основном, туда отправлялись крестьяне в поисках лучшей земли. По мнению писателя, именно украинцы помогли освоить регион. Однако Россия, жалуется он, не создала условий для развития украинской культуры. Так, Кралюк вспомнил, как большевики разгромили созданную после революции семнадцатого года Украинскую Дальневосточную республику.
При этом он указывает, что многие украинцы сознательно русифицировались. 
Ранее Кралюк рассказал, что Поволжье должно принадлежать Киеву. 

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