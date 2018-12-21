На Украине заявили о повышении боевых возможностей ВМС

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей военно-морских сил страны.

По его словам, он поздравил военных моряков с успешным выполнением поставленных перед ними задач.

«Создан боеспособный воинский коллектив с высоким уровнем подготовки, ответственности и патриотизма. Яркий пример — переход группы кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в Азовское море», — написал Полторак в Facebook.

Глава ведомства отметил принятие на вооружение новых образцов военной техники и напомнил о предстоящих испытаниях десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр».

Ранее стало известно, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив.