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На Украине заявили о повышении боевых возможностей ВМС
21 декабря 2018, 11:09 • 122 • Украина
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей военно-морских сил страны.
© Ministry of Defense of Ukraine
По его словам, он поздравил военных моряков с успешным выполнением поставленных перед ними задач.
«Создан боеспособный воинский коллектив с высоким уровнем подготовки, ответственности и патриотизма. Яркий пример — переход группы кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в Азовское море», — написал Полторак в Facebook.
Глава ведомства отметил принятие на вооружение новых образцов военной техники и напомнил о предстоящих испытаниях десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр».
Ранее стало известно, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
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