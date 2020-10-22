На Украине заявили о поражении армян в Карабахе

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Еревану рекомендовали капитулировать до вступления в войну турецкой армии

Армения потерпела в Нагорном Карабахе сокрушительное поражение и растеряла последние боеспособные силы. К такому выводу пришел аналитик украинского центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк. Он призвал Ереван срочно подписывать капитуляцию.

По оценке украинского эксперта, Армения воюет в Карабахе "советским барахлом", тогда как у Азербайджана есть современное оружие, беспилотники, и за всей операцией там могут следить в режиме онлайн, не приближаясь к врагу на расстояние выстрела. Более того, Азербайджану "широко помогает" Турция, тогда как Армения не получает от России "ни оружия, ни денег", пишет "Главред".

Накануне Анкара предупредила, что при первом же запросе Баку оправит в Карабах свои войска. Поэтому на Украине советуют армянским властям скорее сдаться:

"Вопрос времени, когда Азербайджан возьмет под контроль остальную часть территории",

– заявил Октисюк. По его прогнозу, сейчас в Карабахе будет затишье на пару дней, а затем Баку пойдет в наступление, и все – "Горе побежденным!", заключил украинский эксперт.

В среду, 21 октября, премьер Армении Никол Пашинян обратился к нации с духоподъемной речью. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров на отдельных встречах с коллегами из Азербайджана и Армении обсудил условия устойчивого перемирия в Нагорном Карабахе.

Ранее эксперты заподозрили власти Турции в разыгрывании украинской карты против России.