На Украине заявили о подорожании некоторых продуктов на 542% за четыре года

Руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что цены на некоторые «социальные» продукты питания на Украине за четыре года выросли с 58% до 542%.

«По официальным данным, за четыре года подешевела только гречка на 6%, а цены на другие социальные продукты взлетели с 58% до 542%», — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, социальная корзина из 23 продуктов в среднем по стране стоила 450 гривен в декабре 2014 года, в декабре 2018 года её стоимость составила 923 гривны.

«Бакалея в среднем за четыре года подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца — почти в 2 раза, молочные продукты — в 2,2 раза, хлеб — в 2,8 раза, овощи — в 3,9 раза», — добавил глава ассоциации поставщиков.

Ранее Дорошенко заявил, что стоимость «борщевого набора» в стране в 2018 году возросла почти в два раза.