|
На Украине заявили о подорожании некоторых продуктов на 542% за четыре года
23 января 2019, 20:24 • 20 • Украина
Руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что цены на некоторые «социальные» продукты питания на Украине за четыре года выросли с 58% до 542%.
©pixabay.com
«По официальным данным, за четыре года подешевела только гречка на 6%, а цены на другие социальные продукты взлетели с 58% до 542%», — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
По его словам, социальная корзина из 23 продуктов в среднем по стране стоила 450 гривен в декабре 2014 года, в декабре 2018 года её стоимость составила 923 гривны.
«Бакалея в среднем за четыре года подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца — почти в 2 раза, молочные продукты — в 2,2 раза, хлеб — в 2,8 раза, овощи — в 3,9 раза», — добавил глава ассоциации поставщиков.
Ранее Дорошенко заявил, что стоимость «борщевого набора» в стране в 2018 году возросла почти в два раза.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 января 2019, 14:39
|
19 января 2019, 16:24
|
17 января 2019, 16:54
|
20 января 2019, 11:54
|
20 января 2019, 05:24
|
22 января 2019, 04:09
|
17 января 2019, 15:09